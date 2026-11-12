Dodatkowe 288 zł do emerytury trafi na konta do 15 listopada. Wiele osób wciąż nie odebrało pieniędzy

Ważna data dla tysięcy polskich emerytów

Listopadowa transza świadczenia ratowniczego zostanie przelana na konta beneficjentów najpóźniej do 15 listopada. Dla wielu osób to istotny zastrzyk gotówki, zwłaszcza że od marca 2026 roku kwota tego dodatku wynosi dokładnie 288 zł miesięcznie. W skali roku daje to kwotę 3456 zł, która w całości jest zwolniona z podatku dochodowego (PIT).

Co niezwykle istotne, środki te są wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dzięki temu dodatek w żaden sposób nie pomniejsza podstawowej emerytury ani renty. Można go pobierać również w przypadku kontynuowania aktywności zawodowej.

Komu przysługuje dodatkowe 288 zł miesięcznie?

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone z myślą o osobach, które przez lata bezinteresownie niosły pomoc, narażając własne zdrowie i życie. Pieniądze te przysługują emerytowanym strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz ratownikom górskim z GOPR i TOPR.

Aby otrzymać ten dożywotni dodatek, należy spełnić dwa kluczowe kryteria:

wiek – kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 60 lat, natomiast mężczyźni minimum 65 lat.

– kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 60 lat, natomiast mężczyźni minimum 65 lat. staż – wymagane jest udokumentowanie czynnego udziału w działaniach ratowniczych – co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz minimum 25 lat w przypadku mężczyzn.

Przez czynny udział rozumie się bezpośrednie uczestnictwo w akcjach ratowniczych przynajmniej raz w roku. Co ważne dla wielu zainteresowanych, okresy te nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Wszelkie przerwy w służbie nie wpływają negatywnie na prawo do świadczenia, o ile łączny staż spełnia ustawowe wymogi.

Dlaczego świadczenie ratownicze nie jest wypłacane automatycznie?

Wiele osób uprawnionych do tego wsparcia wciąż nie widzi dodatkowych środków na swoich kontach. Wynika to z faktu, że świadczenie ratownicze nie jest przyznawane z urzędu. Aby uruchomić procedurę wypłaty, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Brak aktywności ze strony emeryta oznacza bezpowrotną utratę należnych pieniędzy za minione miesiące, ponieważ dodatek nie jest wypłacany wstecz.

Wniosek należy skierować do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) właściwego dla danej jednostki OSP. Najczęstszą trudnością, na jaką napotykają wnioskodawcy, jest udokumentowanie lat służby przypadających przed 31 grudnia 2011 roku. W tamtym okresie nie prowadzono jeszcze szczegółowej ewidencji elektronicznej.

W takich sytuacjach rozwiązaniem jest przedstawienie pisemnego oświadczenia podpisanego przez co najmniej trzech świadków. Należy jednak pamiętać o ważnym warunku formalnym: przynajmniej jeden ze świadków musiał w tamtym czasie pełnić funkcję publiczną lub być pracownikiem urzędu gminy czy miasta (np. zajmować się sprawami ochrony przeciwpożarowej). Świadkami nie mogą być również osoby spokrewnione z wnioskodawcą.

Kiedy można spodziewać się przelewów?

Wypłaty świadczenia ratowniczego są realizowane cyklicznie. Środki trafiają na konta bankowe lub są dostarczane przekazem pocztowym do 15. dnia każdego miesiąca. Kolejna transza zostanie wypłacona już 15 listopada, dlatego osoby, które jeszcze nie dopełniły formalności, powinny jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty w swojej komendzie PSP.