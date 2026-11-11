Wyższa stawka za nocną zmianę

Listopad przynosi dobrą wiadomość dla osób pracujących na nocnych zmianach. Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi w tym miesiącu 6,01 zł brutto. To więcej niż w październiku, kiedy pracownikom przysługiwało 5,46 zł brutto za godzinę.

Skąd ta różnica? Wysokość dodatku jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem oraz liczbą godzin pracy przypadających w danym miesiącu. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. W listopadzie nominalny czas pracy to 160 godzin. Po podzieleniu minimalnego wynagrodzenia przez tę liczbę otrzymujemy podstawę do wyliczenia dodatku.

W efekcie za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej pracownik otrzyma dodatkowe 6,01 zł brutto. Jeśli ktoś przepracuje w listopadzie wszystkie 160 godzin w nocy, jego dodatek może wynieść aż 961,60 zł brutto.

Pracodawca nie może odmówić wypłaty

Dodatek za pracę w nocy nie jest nagrodą ani dobrą wolą szefa. To obowiązkowy składnik wynagrodzenia, który wynika wprost z Kodeksu pracy. Przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, jeśli wykonuje obowiązki w godzinach nocnych.

Pracodawca nie może więc uznać, że nie wypłaci dodatku, bo firma ma gorszy miesiąc albo pracownik otrzymał już premię. Nie wolno również zastępować tego świadczenia dodatkiem motywacyjnym czy premią uznaniową.

Jest jednak wyjątek. W przypadku osób, które stale wykonują pracę poza zakładem pracy, można ustalić ryczałt za pracę w nocy. Musi on jednak odpowiadać przewidywanej liczbie godzin nocnych i zapewniać należną rekompensatę.

Kiedy zaczyna się pora nocna?

Nie wszyscy pracownicy mają nocną zmianę w tych samych godzinach. Kodeks pracy określa, że pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin przypadających między godz. 21.00 a 7.00 rano. Dokładny przedział ustala jednak pracodawca w regulaminie pracy lub innych wewnętrznych przepisach.

W jednej firmie nocna zmiana może więc trwać od godz. 21.00. do 5.00., w innej od 22.00. do 6.00, a jeszcze w kolejnej od 23.00. do 7.00. Za każdą godzinę pracy przypadającą w wyznaczonej porze nocnej należy się odpowiedni dodatek.

Stawka zmienia się w zależności od liczby godzin roboczych w danym miesiącu. W 2026 roku dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wynosi:

styczeń – 6,01 zł brutto,

luty – 6,01 zł brutto,

marzec – 5,46 zł brutto,

kwiecień – 5,72 zł brutto,

maj – 6,01 zł brutto,

czerwiec – 5,72 zł brutto,

lipiec – 5,22 zł brutto,

sierpień – 6,01 zł brutto,

wrzesień – 5,46 zł brutto,

październik – 5,46 zł brutto,

listopad – 6,01 zł brutto,

grudzień – 6,01 zł brutto.

Nie każdy może pracować w nocy

Kodeks pracy przewiduje też ograniczenia dotyczące pracy na nocnych zmianach. Nie mogą jej wykonywać kobiety w ciąży ani pracownicy młodociani, czyli osoby, które nie ukończyły 18 lat.

Szczególne zasady dotyczą również rodziców wychowujących dziecko do ukończenia 8. roku życia. Mogą pracować w porze nocnej tylko wtedy, gdy wyrażą na to zgodę.

Ograniczenia obejmują także osoby z niepełnosprawnościami. Co do zasady nie powinny one pracować w nocy. Wyjątek jest możliwy, jeśli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi na to zgodę.

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