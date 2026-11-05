Sławomir Mentzen szuka pracowników! Zarobki kuszą, ale są warunki: „Raczej się nie dogadamy”

Ile Sławomir Mentzen płacił pracownikom w 2025 roku? Takie stawki oferowała jego kancelaria

Sławomir Mentzen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce, szczególnie w internecie. Dla wielu osób praca w jego firmie mogłaby wydawać się spełnieniem marzeń. A jak wyglądają zarobki i warunki zatrudnienia? Już w 2025 roku media informowały o wynagrodzeniach oferowanych w kancelarii Sławomira Mentzena, gdy poseł i przewodniczący Konfederacji poszukiwał pracowników do swojej firmy w Toruniu. W ogłoszeniu na stanowisko asystenta ds. kadr i płac proponowano pracę stacjonarną na podstawie umowy zlecenia. Miesięczne wynagrodzenie za pełen etat wynosiło od 5200 do 6000 zł, co przy 160 godzinach pracy oznaczało stawkę od 32,50 do 37,50 zł za godzinę. Dla porównania minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosiła wówczas 30,50 zł.

Kancelaria Sławomira Mentzena ponownie szuka pracowników. Ile można zarobić?

Teraz kancelaria Sławomira Mentzena ponownie poszukuje pracowników do swojego biura w Toruniu. W najnowszych ofertach proponuje wynagrodzenie sięgające nawet 10 tys. zł brutto miesięcznie. Jest jednak pewien warunek – kandydaci muszą być przygotowani na „pracę ponad normę”. Firma prowadzi rekrutację do działów księgowości oraz kadr i płac. Ogłoszenia pojawiły się na portalu Pracuj.pl i wszystkie dotyczą pracy stacjonarnej w Toruniu.

Wysokość wynagrodzenia zależy od stanowiska oraz doświadczenia kandydata. Osoby zatrudnione jako młodszy specjalista ds. księgowości mogą liczyć na pensję od 6,5 tys. do 8 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac oferowane zarobki wynoszą od 8 tys. do nawet 10 tys. zł brutto.

Praca w kancelarii Mentzena. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci?

Do obowiązków młodszego specjalisty ds. księgowości należy przede wszystkim obsługa klientów w zakresie księgi przychodów i rozchodów, sprawdzanie dokumentów księgowych oraz przygotowywanie deklaracji PIT i VAT. Od kandydatów wymaga się praktycznej znajomości przepisów podatkowych i zasad rachunkowości. Ważna jest również umiejętność samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości.

Nieco większe wymagania dotyczą osób ubiegających się o stanowisko specjalisty ds. kadr i płac. Kandydaci muszą posiadać przynajmniej roczne doświadczenie w podobnej pracy. Do ich zadań będzie należało m.in. naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, przygotowywanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON, a także sporządzanie sprawozdań dla GUS. Niezbędna jest ponadto dobra znajomość przepisów prawa pracy. Kancelaria otwarcie informuje, że od przyszłych pracowników oczekuje dużego zaangażowania. W ogłoszeniach podkreślono, że firma poszukuje osób gotowych do pracy ponad normę, którym nie odpowiada monotonia i wykonywanie codziennie tych samych obowiązków.

– Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy – zaznaczono w ogłoszeniu.

Nie tylko wysokie zarobki. Co kancelaria Mentzena oferuje pracownikom?

Kancelaria deklaruje atrakcyjne zarobki i dobre warunki zatrudnienia, ale w zamian oczekuje dużego zaangażowania. Oferuje szybki awans, nieograniczony budżet szkoleniowy oraz premie dla wyróżniających się pracowników. Wśród benefitów wymienia także lekcje angielskiego z native speakerem, prezenty świąteczne i imprezy integracyjne.

Rekrutacja na stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości trwa do 14 listopada, a na specjalistę ds. kadr i płac – do 2 grudnia.