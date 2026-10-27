ZUS przyspieszy wypłaty listopadowych emerytur dla części seniorów, przelewając je już pod koniec października z powodu układu kalendarza.

Wraz z wcześniejszym świadczeniem trafi na konta dodatek pielęgnacyjny, wynoszący 366,68 zł, przysługujący automatycznie po 75. roku życia.

Sprawdź, czy Twoja wypłata również zostanie przyspieszona i dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.

Dla części emerytów listopadowe pieniądze pojawią się na kontach jeszcze w październiku. Wszystko przez układ kalendarza. 1 listopada 2026 roku, czyli Wszystkich Świętych, przypada w niedzielę, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przyspieszyć wypłatę świadczeń przypadających na ten dzień. Pieniądze powinny dotrzeć do uprawnionych najpóźniej w piątek, 30 października.

Wśród osób, które otrzymają wcześniejszy przelew, będą również seniorzy pobierający dodatek pielęgnacyjny. Obecnie wynosi on 366,68 zł miesięcznie i jest przekazywany razem z emeryturą lub rentą. Nie jest to jednorazowa premia przed świętem, lecz regularne świadczenie, które zwiększa wysokość comiesięcznej wypłaty. Wcześniejszy termin dotyczy osób, których standardowy dzień wypłaty przypada na 1 listopada. Pozostali emeryci otrzymają świadczenia zgodnie ze swoimi terminami, z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć wynikających z dni wolnych.

Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia. ZUS przyznaje go automatycznie

Najprostsze zasady dotyczą seniorów, którzy ukończyli 75 lat i mają prawo do emerytury lub renty. ZUS przyznaje im dodatek pielęgnacyjny z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać żadnego wniosku ani przedstawiać dokumentacji medycznej. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc razem z emeryturą lub rentą. Dla uprawnionych oznacza to dodatkowe 366,68 zł, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego.

Warto jednak pamiętać o istotnym wyjątku. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Nie tylko dla 75-latków. Kto jeszcze może dostać 366,68 zł?

Dodatek pielęgnacyjny może otrzymać również osoba, która nie ukończyła 75 lat. W takim przypadku konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków zdrowotnych. Świadczenie przysługuje osobom uznanym jednocześnie za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, pod warunkiem że mają prawo do emerytury lub renty.

W odróżnieniu od seniorów po 75. roku życia takie osoby muszą wystąpić do ZUS z wnioskiem. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, a o spełnieniu przesłanek zdrowotnych rozstrzyga orzeczenie lekarskie. Samo ukończenie 75 lat nie daje natomiast prawa do dodatku osobie, która nie pobiera emerytury ani renty. Jest to bowiem świadczenie powiązane z prawem do jednego z tych świadczeń.

Kiedy ZUS przelewa emerytury? W listopadzie kalendarz ma znaczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczenie jest przekazywane wcześniej, tak aby dotarło do uprawnionego przed dniem wolnym. Właśnie dlatego osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1 listopada otrzymają listopadowe pieniądze jeszcze w październiku. Wraz z emeryturą lub rentą ZUS przekaże im również przysługujący dodatek pielęgnacyjny.

Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku o przyspieszenie wypłaty. Zmiana terminu następuje automatycznie i wynika wyłącznie z kalendarza. Nie oznacza też przyznania kolejnej emerytury – jest to listopadowe świadczenie wypłacone kilka dni wcześniej.

Złoty Laur 2026 - Aleś Bialacki