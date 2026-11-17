Rząd zamraża ceny gazu dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych w 2027 roku na poziomie 197,29 zł netto za MWh.

Koszty dopłat do zamrożonych cen pokryje nowy, 10-procentowy podatek od przychodów netto ze sprzedaży gazu, który obciąży głównie Orlen.

Dzięki tej decyzji rachunki za gaz dla Polaków nie powinny wzrosnąć w przyszłym roku, zapewniając stabilność cen.

Administracyjnie regulowane ceny gazu dla gospodarstw domowych zostaną utrzymane aż do końca 2030 roku, odraczając pełną liberalizację rynku.

Rząd Tuska zamraża ceny gazu w całym 2027 roku

Rząd premiera Donalda Tuska chce w ekspresowym tempie wprowadzić przepisy, które uchronią portfele Polaków przed skutkami galopujących cen energii. To odpowiedź na kryzys wywołany trwającą od dziewięciu miesięcy wojną w Iranie. Już we wtorek rząd zajmie się projektem specustawy, która ma zamrozić ceny gazu dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych, takich jak szkoły, szpitale czy przedszkola. To rozwiązanie dobrze znane z poprzednich lat i podobne do programu CPN (Cena Paliwa Niżej), który w marcu tego roku obniżył ceny na stacjach paliw.

Mówiąc prościej, jeśli ustawa zostanie przyjęta, rachunki za gaz w przyszłym roku nie powinny wzrosnąć. Rząd premiera Donalda Tuska planuje zamrozić ceny gazu w 2027 roku dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych na poziomie 197,29 zł netto za MWh. To dokładnie taka sama stawka, jaka obowiązuje obecnie w taryfach spółki myOrlen. Oznacza to stabilizację opłat, o ile zamrożone zostaną również stawki za dystrybucję gazu, co miało miejsce w poprzednich latach. Na ulgowe ceny gazu będą mogły liczyć także piekarnie.

Skąd wezmą się pieniądze na dopłaty do gazu?

Utrzymanie niskich cen dla odbiorców oznacza, że ktoś musi pokryć różnicę między ceną rynkową a tą zamrożoną. Obecnie na giełdzie za 1 MWh gazu trzeba zapłacić ponad 400 zł, czyli dwa razy więcej niż cena proponowana w ustawie. Rządowy plan zakłada wprowadzenie systemu rekompensat dla firm energetycznych, które będą sprzedawać gaz po urzędowych stawkach. Pytanie brzmi: skąd w budżecie wezmą się na to pieniądze?

Odpowiedź jest prosta: z kieszeni największych importerów gazu. Rząd chce wprowadzić nową daninę – specjalny podatek w wysokości 10 proc. od przychodów netto ze sprzedaży gazu w Polsce. W praktyce oznacza to, że za zamrożone ceny gazu w 2027 roku zapłaci głównie Orlen, na którego zostanie nałożony nowy 10-procentowy podatek od przychodów. Koncern, który po przejęciu PGNiG zdominował krajowy rynek, będzie więc największym płatnikiem nowej opłaty, ale jednocześnie głównym beneficjentem rekompensat. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy rząd sięga do kieszeni paliwowego giganta – Orlen jest już głównym płatnikiem podatku od nadzwyczajnych zysków, który finansuje tegoroczny program CPN.

Taniej nie tylko teraz. Co z cenami gazu po 2027 roku?

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Energii zakłada nie tylko doraźną pomoc na przyszły rok. To także próba uregulowania rynku w znacznie dłuższej perspektywie. Rząd Donalda Tuska chce po raz kolejny przesunąć termin uwolnienia cen gazu dla gospodarstw domowych. Zgodnie z unijnymi zobowiązaniami Polska miała znieść taryfy już w 2024 roku, jednak kryzys energetyczny po inwazji Rosji na Ukrainę sprawił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości premiera Mateusza Morawieckiego odłożył ten moment do 2028 roku.

Teraz okazuje się, że to nie koniec. Nowa specustawa ma wydłużyć ten okres o kolejne trzy lata. Projekt specustawy przewiduje również, że urzędowe taryfy, a więc administracyjnie regulowane ceny gazu dla gospodarstw domowych, zostaną utrzymane aż do końca 2030 roku. To jasny sygnał, że rząd nie zamierza w najbliższych latach narażać obywateli na rynkową huśtawkę cen, kontynuując politykę ochrony odbiorców indywidualnych przed niestabilnością na światowych rynkach energii. Decyzja ta, choć korzystna dla domowych budżetów, oznacza dalsze ręczne sterowanie cenami i odroczenie pełnej liberalizacji rynku gazu w Polsce.

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