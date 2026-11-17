Branża turystyczna w Krakowie przeżywa trudne chwile. Po tragicznych wydarzeniach, które niedawno miały miejsce na Rynku, przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość. Porozumienie Organizacji Turystycznych, zrzeszające kluczowe firmy z tego sektora, wystosowało oficjalne pismo do prezydenta miasta Łukasza Gibały. Domagają się pilnego spotkania i wspólnych działań, które mają zatrzymać narastający kryzys wizerunkowy i falę anulowanych rezerwacji.

Pilny apel do prezydenta Krakowa. Branża turystyczna obawia się o wizerunek miasta

Sytuacja jest poważna. W liście do prezydenta przedstawiciele branży nie ukrywają, że chodzi o coś więcej niż tylko bieżące straty finansowe. Stawką jest długofalowa reputacja Krakowa jako miejsca bezpiecznego dla turystów z całego świata. Jak sami piszą, chcą podjąć rozmowę „w cieniu niedawnej tragedii, jaka dotknęła nasze miasto”.

Przedsiębiorcy alarmują, że zagraniczni turyści zaczynają odwoływać swoje przyjazdy, a to może być dopiero początek problemów. Dlatego jednym z głównych tematów rozmów z władzami miasta ma być stworzenie wspólnej strategii komunikacyjnej. Chodzi o to, by wysłać w świat jasny sygnał, że Kraków nadal jest bezpieczną destynacją.

Co jest powodem kryzysu? Chodzi o bezpieczeństwo i pieniądze

Obawy branży nie kończą się na wizerunku. Przedsiębiorcy chcą konkretów dotyczących bezpieczeństwa podczas nadchodzących imprez plenerowych, a zwłaszcza Jarmarku Bożonarodzeniowego, który co roku przyciąga tłumy. Oczekują od miasta jasnej deklaracji, jakie kroki zostaną podjęte, by podobne tragedie się nie powtórzyły.

W tle kryzysu wizerunkowego toczy się szersza debata na temat przyszłości turystyki w Krakowie. Przedsiębiorcy czują, że coraz częściej mówi się tylko o negatywnych stronach ich działalności. Dlatego domagają się, by dyskusja opierała się na faktach. Organizacje turystyczne podkreślają, że odpowiedzialne decyzje dotyczące przyszłości turystyki w Krakowie muszą opierać się na twardych danych ekonomicznych, a nie na ogólnych wrażeniach. Chcą, aby prezydent Łukasz Gibała upublicznił wyniki badania z 2025 roku, które miało precyzyjnie określić wpływ turystyki na gospodarkę miasta.

Konkretne propozycje na stole. Jakie zmiany chce wprowadzić branża?

Przedstawiciele branży turystycznej nie przychodzą z pustymi rękami. W swoim piśmie do prezydenta Łukasza Gibały proponują współpracę w kilku kluczowych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy nowych regulacji. Chodzi o zapowiadaną opłatę miejscową (tzw. podatek turystyczny) oraz cyfrową ewidencję najmu krótkoterminowego.

Przedsiębiorcy nie mówią „nie” nowym zasadom. Wręcz przeciwnie, chcą pomóc je wdrożyć tak, by były skuteczne. Celem, jaki stawia sobie branża turystyczna w Krakowie, jest uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie szarej strefy bez osłabiania legalnie działających firm. Podkreślają, że dobrze skonstruowane prawo może przynieść korzyści zarówno miastu, jak i uczciwym przedsiębiorcom.

Drugi obszar to zrównoważony rozwój. Organizacje deklarują gotowość do wdrażania zaleceń certyfikatu Green Destinations, który Kraków posiada. Oznacza to m.in. pracę nad programami ochrony spokoju mieszkańców, działania na rzecz rozproszenia ruchu turystycznego poza ścisłe centrum oraz dążenie do dekarbonizacji, czyli zmniejszenia śladu węglowego generowanego przez turystykę.