Awaria Chase Bank. Co było przyczyną problemów?

Wszystko zaczęło się w poniedziałek wieczorem polskiego czasu, a więc w środku dnia w USA. Klienci jednego z największych banków w USA, Chase Bank, stracili możliwość korzystania ze swoich pieniędzy. Problemy dotyczyły zarówno transakcji online, jak i operacji w oddziałach stacjonarnych.

Przedstawiciele JPMorgan Chase wyjaśnili, że przyczyną problemów nie był cyberatak, a wewnętrzny błąd oprogramowania w systemach działających na infrastrukturze banku. To kluczowa informacja, bo oznacza, że pieniądze klientów nie były zagrożone przez hakerów. Usterka była jednak na tyle poważna, że sparaliżowała podstawowe usługi. Choć bank zapewniał, że dostęp do kont jest zachowany, realizacja niektórych transakcji trwała znacznie dłużej niż zwykle.

Nie wiadomo dokładnie, ilu z 94 milionów klientów banku w USA odczuło skutki awarii. Sytuacja zaczęła wracać do normy dopiero wieczorem. Rzecznik Chase potwierdził wtedy, że transakcje są już księgowane prawidłowo.

Awaria Zelle? To wina problemów w Chase Bank

Problemy nie ograniczyły się tylko do klientów samego Chase. Skutki rozeszły się po całym systemie finansowym. Najmocniej odczuli to użytkownicy Zelle, czyli niezwykle popularnego w Stanach Zjednoczonych systemu do szybkich przelewów między osobami prywatnymi. Wysyłanie i odbieranie pieniędzy stało się niemożliwe lub znacznie opóźnione.

Przedstawiciele Zelle wydali komunikat, w którym wyjaśnili, że ich platforma działa prawidłowo. Gdzie więc leżał problem?

Zelle nie ma awarii. System działa prawidłowo. Problemy techniczne w instytucjach finansowych mogą opóźniać płatności Zelle u części ich klientów. Prosimy o bezpośredni kontakt z bankami – przekazała firma w oświadczeniu dla NBC News.

Potwierdził to również przedstawiciel U.S. Bank, który zauważył, że jego klienci mogą doświadczać opóźnień, jeśli próbują wysyłać pieniądze do kogoś z kontem w banku dotkniętym awarią. Choć usterka dotyczyła głównie jednego gracza, spowodowała ona szersze problemy z bankami w USA, szczególnie w obszarze szybkich płatności międzybankowych.

Seria awarii w USA. Czy to tylko zbieg okoliczności?

Awaria w Chase Bank nie jest odosobnionym przypadkiem. To kolejny element w niepokojącej serii ogólnokrajowych awarii technologicznych, które w ostatnim tygodniu wstrząsnęły Stanami Zjednoczonymi. Choć nie ma żadnych dowodów na to, że te incydenty są ze sobą powiązane, ich częstotliwość podważa zaufanie do systemów, z których na co dzień korzystają dziesiątki milionów ludzi.

W ubiegłym tygodniu przez blisko 48 godzin nie działała usługa pocztowa Microsoft Outlook. Gigant z Redmond tłumaczył problemy pracami związanymi z rozbudową infrastruktury.

Chwilę później, w piątek, Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) musiała na kilka godzin wstrzymać wszystkie starty samolotów w całym kraju. Przyczyną, jak podały władze, były błędy podczas modernizacji systemów technicznych.

Teraz do tej listy dołączają problemy z bankami w USA, wywołane przez usterkę w JP Morgan Chase. Każda z tych awarii miała inne źródło, ale wspólny mianownik jest ten sam: zawiodła technologia, od której jesteśmy coraz bardziej zależni. Nagromadzenie tak poważnych wpadek w tak krótkim czasie siłą rzeczy rodzi pytania o stabilność i bezpieczeństwo kluczowej cyfrowej infrastruktury w Stanach Zjednoczonych.

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