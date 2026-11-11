Orlen zrywa umowę z Katarem. O który kontrakt chodzi?

We wtorek, 10 listopada 2026 roku, Orlen poinformował o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch kluczowych umów na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z katarskim gigantem energetycznym. To koniec kontraktu, który od lat był jednym z filarów polskiego importu. Umowa, podpisana jeszcze w 2009 roku przez PGNiG, miała obowiązywać aż do 2034 roku i dotyczyła dostaw miliona ton LNG rocznie, co w przeliczeniu miało dawać około 15,3 TWh energii.

Jej szacunkowa wartość tylko na rok 2026 to gigantyczna kwota 2,5 miliarda złotych (około 570 mln euro). Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapisami kontraktu, po złożeniu wypowiedzenia umowa będzie jeszcze obowiązywać przez 60 dni.

Dlaczego Orlen zerwał umowę na dostawy LNG?

Decyzja Orlenu nie wzięła się znikąd. To bezpośrednia konsekwencja problemów, które zaczęły się jeszcze w marcu tego roku. Wtedy QatarEnergy, powołując się na siłę wyższą, wstrzymało produkcję i dostawy gazu do swoich odbiorców, w tym do Polski. Przyczyną była blokada Cieśniny Ormuz, która jest efektem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Mówiąc wprost: gaz z tego kontraktu i tak od wielu miesięcy do Polski nie płynął. Orlen uznał, że dalsze czekanie nie ma sensu. Jak wyjaśnia biuro prasowe koncernu, na rynku pojawiły się po prostu lepsze opcje.

W obecnych warunkach rynkowych dostępne są alternatywne możliwości zakupu gazu, korzystniejsze niż wynikające z podpisanego w 2009 r. kontaktu, którego formuła opiera się na notowaniach cen ropy – tłumaczy Orlen.

Koncern podkreśla, że skorzystał z tych możliwości, by poprawić warunki zakupu i uelastycznić swój portfel.

Czy Polsce zabraknie gazu? Orlen uspokaja

To pytanie jest najważniejsze dla milionów Polaków. Orlen stanowczo zapewnia, że zerwanie umowy nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw gazu do kraju.

Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski pozostaje zapewnione dzięki zróżnicowanym źródłom zaopatrzenia. Potwierdzają to tegoroczne doświadczenia – mimo odebrania zaledwie czterech ładunków LNG z Kataru, utrzymaliśmy ciągłość dostaw do naszych odbiorców i zabezpieczyliśmy zapasy gazu – czytamy w komunikacie spółki.

Orlen podkreśla, że kluczowe dla bezpieczeństwa są teraz inne kontrakty i własne wydobycie, a nie problematyczna umowa z Katarem. Brakujące wolumeny koncern uzupełnia głównie dostawami LNG ze Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodzi gaz z Norwegii, przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, oraz surowiec z własnych złóż. Od listopada portfel dostaw wzmacnia też gaz z nowego terminala Plaquemines w USA, z którego docelowo ma trafiać do Polski aż 4 mln ton LNG rocznie.

Warto też pamiętać, że to nie jest całkowite zerwanie relacji z Katarem. Orlen kontynuuje realizację drugiej umowy z QatarEnergy, która również obowiązuje do 2034 roku i obejmuje dostawy do 1 miliona ton LNG rocznie. Ta umowa oparta jest jednak o korzystniejszą formułę cenową, powiązaną z notowaniami gazu na rynku, a nie ropy naftowej.