Prezes ZUS Liwiusz Laska o swojej przyszłej, niskiej emeryturze.

Powód: 18 lat na działalności gospodarczej i płacenie niskich składek.

Rada prezesa: oszczędzanie w PPK i IKZE oraz sprawdzanie prognoz ZUS.

Ostrzeżenie dla setek tysięcy Polaków pobierających świadczenia poniżej minimum.

Liwiusz Laska, który stoi na czele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podzielił się informacją, która może wielu zaskoczyć. Okazuje się, że jego przyszłe świadczenie z ZUS wcale nie będzie wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zajmowane przez niego stanowisko. To szczere wyznanie ma być przestrogą dla milionów Polaków. Przyszła emerytura prezesa ZUS Liwiusza Laski ma wynieść na dziś niecałe 4200 zł brutto.

On sam, w rozmowie

– Zachęcam wszystkich, żeby sprawdzili, jaką będą mieli emeryturę. Ja sam będę miał dość niską. Będzie to na dziś niecałe 4200 zł brutto – przyznał otwarcie prezes ZUS Liwiusz Laska.Choć kwota ta jest ponad dwukrotnie wyższa od obowiązującej w 2026 roku emerytury minimalnej (1978,49 zł brutto), sam szef ZUS określa ją jako "dość niską". Jego sytuacja, choć nie jest dramatyczna, rzuca światło na szerszy problem. W Polsce jest obecnie aż 473 tys. osób, których niska emerytura nie sięga nawet ustawowego minimum. Skąd więc tak relatywnie skromna kwota w przypadku osoby, która zarządza całym systemem? Odpowiedź tkwi w decyzjach sprzed lat.

z portalem Interia.pl, nie ukrywał, że jest to kwota daleka od oczekiwań.

Zachęcam wszystkich, żeby sprawdzili, jaką będą mieli emeryturę. Ja sam będę miał dość niską. Będzie to na dziś niecałe 4200 zł brutto

– przyznał otwarcie prezes ZUS Liwiusz Laska. Choć kwota jest ponad dwukrotnie wyższa od obowiązującej w 2026 roku emerytury minimalnej (1978,49 zł brutto), sam szef ZUS określa ją jako "dość niską".

Jego sytuacja, choć nie jest dramatyczna, rzuca światło na szerszy problem. W Polsce jest obecnie aż 473 tys. osób, których niska emerytura nie sięga nawet ustawowego minimum. Skąd więc tak relatywnie skromna kwota w przypadku osoby, która zarządza całym systemem? Odpowiedź tkwi w decyzjach sprzed lat.

Dlaczego emerytura prezesa ZUS będzie tak niska? Błąd, który popełniło wielu Polaków

Klucz leży w decyzjach finansowych, które prezes ZUS Liwiusz Laska podejmował przez niemal dwie dekady, zanim objął obecne stanowisko. Sam przyznał, że przez 18 lat prowadził własną działalność gospodarczą. I tu dochodzimy do sedna problemu, z którym mierzy się dziś wielu przyszłych emerytów.

Osiągałem wysokie dochody, ale płaciłem niską składkę

– mówi wprost Liwiusz Laskapl. – Kto był na umowie o pracę i zarabiał więcej niż średnia krajowa, będzie miał wyższą emeryturę niż ja, chociaż zarabiałem wielokrotnie więcej. Ale to była moja decyzja – dodaje.

To mechanizm, który doskonale znają osoby samozatrudnione. Możliwość płacenia zryczałtowanych, minimalnych składek na ubezpieczenie społeczne jest kusząca, bo zostawia więcej pieniędzy w kieszeni tu i teraz. Niestety, ma to swoje długofalowe konsekwencje. Powodem niskiej emerytury prezesa ZUS jest fakt, że przez 18 lat płacił on minimalne składki na działalności gospodarczej, mimo że osiągał wysokie dochody. To właśnie te niskie wpłaty na konto emerytalne przekładają się bezpośrednio na niską prognozę przyszłego świadczenia. Dziś, z perspektywy czasu, prezes ZUS widzi to inaczej.

Dziś mogę powiedzieć, że trochę żałuję. Jakbym wiele lat temu był taki mądry, jak dzisiaj, to pewnie bym podjął inną decyzję

– stwierdza.

Jaką będę miał emeryturę? Prezes ZUS radzi, co robić, by nie żałować

Historia prezesa ZUS to zimny prysznic, ale i cenna lekcja. Pokazuje, że o wysokość emerytury trzeba zadbać samemu, a im wcześniej, tym lepiej. Liwiusz Laska nie poprzestaje na ostrzeżeniu – daje też konkretne wskazówki, co robić, by na starość nie żałować tak jak on. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest sprawdzenie, co nas czeka. Prezes ZUS Liwiusz Laska zachęca wszystkich, by sprawdzili w ZUS, jaką będą mieli emeryturę, ponieważ świadomość to absolutna podstawa do działania. Ukrywanie głowy w piasku to najgorsza możliwa strategia.

– Ludziom trzeba mówić prawdę. Nawet jak zmienią się zasady, to specjalnie nie wpłynie to już na emerytury dzisiejszych 40-50 latków. Muszę korzystać z dodatkowych form i radzę to też innym – podkreśla Liwiusz Laska.

Co to za "dodatkowe formy"? Prezes ZUS wskazuje dwie konkretne ścieżki:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) : Jego zdaniem to najlepsze, co można zrobić. Mechanizm jest prosty – pracownik odkłada 2% swojego wynagrodzenia, a pracodawca dokłada od siebie kolejne 1,5%. To pieniądze, które budują nasz prywatny kapitał na przyszłość.

: Jego zdaniem to najlepsze, co można zrobić. Mechanizm jest prosty – pracownik odkłada 2% swojego wynagrodzenia, a pracodawca dokłada od siebie kolejne 1,5%. To pieniądze, które budują nasz prywatny kapitał na przyszłość. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): Z tej opcji prezes ZUS korzysta osobiście. Jej największą zaletą jest możliwość odliczenia wpłaconych kwot od podstawy opodatkowania, co daje realną oszczędność na podatku dochodowym każdego roku.

Szef ZUS ma też specjalny apel do młodych ludzi, którzy często odkładają myślenie o emeryturze na później. Chce "wywołać w społeczeństwie modę na emeryturę" i tłumaczy, dlaczego to tak ważne. – Jeśli 25-latek wpłaca pierwszą składkę, nawet niewielką, to ona będzie waloryzowana przez kolejne 40 lat. Każdego roku będzie dopisywany procent, a potem procent od procentu. (...) Naprawdę to jest istotne, żeby rozpocząć jak najwcześniej odkładanie pieniędzy – tłumaczy obrazowo prezes ZUS. Jego zdaniem dla młodych system ZUS jest jak "świetny fundusz inwestycyjny", którego największą siłą jest czas. Każda, nawet najmniejsza składka, wpłacona w młodym wieku, przez dekady pracuje na naszą przyszłość, chroniąc przed widmem niskiej emerytury.

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