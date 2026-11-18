N-Park w Gorzowie Wielkopolskim doświadcza masowego odpływu najemców, co dramatycznie zmienia krajobraz handlowy obiektu.

Po Empiku i KiK, kolejne znane sieci, w tym TEDi i Dealz, zamykają swoje lokale, pozostawiając ponad 28 proc. powierzchni handlowej pustej.

Czy to zwiastun upadku popularnego parku handlowego i co naprawdę kryje się za falą ucieczek? Sprawdź, co dalej!

Niepokojące wieści dla klientów parku handlowego N-Park przy ul. Chemicznej w Gorzowie Wielkopolskim. W krótkim czasie z obiektu wycofało się kilka popularnych marek, a lista zamkniętych sklepów wciąż się wydłuża. Jak informuje lokalny portal gorzow.news, 14 listopada ostatnich klientów obsłużył sklep TEDi. Wcześniej z kompleksu wyprowadziły się KiK, Empik oraz sklep sportowy kaes. Teraz do tego grona ma dołączyć Dealz, który zapowiedział zakończenie działalności w tej lokalizacji.

Sklep Dealz prowadzi wyprzedaż towaru. Klienci mogą skorzystać z 10-procentowego rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Dokładna data zamknięcia nie została jeszcze podana. To oznacza, że w ciągu zaledwie kilku tygodni N-Park stracił lub wkrótce straci kilka rozpoznawalnych marek. Dla klientów przyzwyczajonych do robienia zakupów w jednym miejscu to wyraźna zmiana.

Ponad 28 proc. powierzchni do wynajęcia

Najbardziej wymowne są liczby. N-Park, który rozpoczął działalność w październiku 2021 roku, ma 13 lokali handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 6183 mkw. Cztery sklepy – TEDi, KiK, Empik i Dealz – zajmowały łącznie 1734 mkw. To ponad 28 proc. powierzchni całego kompleksu. Część tych lokali już stoi pusta, a pozostałe mają zostać zwolnione.

Dla zarządcy obiektu, spółki NAPOLLO, oznacza to konieczność znalezienia nowych najemców na znaczną część centrum handlowego. Sytuację komplikuje lokalizacja. Według gorzow.news od dawna problemem jest brak bezpośredniego dojścia i dojazdu od strony ul. Walczaka oraz pobliskiego osiedla Sady.

Biedronka, Sinsay i Rossmann zostają. Co dalej z galerią?

Mimo kolejnych zamknięć N-Park nadal działa. Klientów przyciągają przede wszystkim Biedronka, Sinsay, Rossmann i Pepco. Największą powierzchnię zajmuje Biedronka – 1161 mkw. Według informacji przytoczonych przez lokalny portal sieć nie planuje likwidacji swojego sklepu w tym miejscu. Ważnym najemcą pozostaje również Sinsay, zajmujący 1070 mkw.

To właśnie obecność dużych, popularnych marek może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości obiektu. Nie wiadomo jednak, jak szybko uda się znaleźć następców sklepów, które już się wyprowadziły lub zapowiedziały zamknięcie. Na razie nie ma informacji o planach likwidacji całego N-Parku. Problem dotyczy odpływu najemców, który w ostatnich tygodniach wyraźnie przyspieszył.

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