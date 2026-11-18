Volkswagen ogranicza produkcję w Poznaniu. Zmiany od 2027 roku

Problemy branży motoryzacyjnej coraz mocniej dają się we znaki także polskim fabrykom. Tym razem zmiany czekają pracowników Volkswagena w Poznaniu. Jak poinformowała na antenie Radia Poznań rzeczniczka firmy Patrycja Kasprzyk, koncern musi dostosować produkcję do mniejszej liczby zamówień na samochody dostawcze.

W efekcie od 2027 roku w zakładzie w poznańskim Antoninku będzie pracować mniej zmian produkcyjnych. To oznacza konieczność przesunięcia części zatrudnionych do innych miejsc.

Przedstawicielka firmy zapewnia jednak, że nie zapadła decyzja o zwolnieniach. Część załogi ma trafić do odlewni na poznańskiej Wildzie oraz do fabryki we Wrześni.

9,5 tys. zł za dobrowolną zmianę zakładu

Volkswagen chce zachęcić pracowników do zaakceptowania zmian. Osoby, które dobrowolnie zdecydują się na przejście do innego zakładu koncernu w Wielkopolsce, otrzymają dodatkowo 9,5 tys. zł.

Dla firmy to sposób na dostosowanie zatrudnienia do nowych potrzeb bez konieczności przeprowadzania zwolnień. Dla pracowników oznacza jednak zmianę dotychczasowego miejsca pracy i konieczność dostosowania się do nowych warunków.

– Część pracowników zostanie przesunięta do innych obszarów, a mianowicie do odlewni na Wildzie oraz do zakładu we Wrześni – powiedziała Patrycja Kasprzyk, rzeczniczka Volkswagen Poznań.

10 tys. osób pracuje w polskich zakładach Volkswagena

Zmiany mogą mieć duże znaczenie dla Wielkopolski. Volkswagen Poznań należy bowiem do największych pracodawców w regionie. W zakładach w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni zatrudnionych jest łącznie około 10 tys. osób.

Ograniczenie produkcji w Antoninku nie jest jednak odosobnionym problemem. Volkswagen zmaga się z trudnościami również na światowych rynkach. We wrześniu 2026 roku koncern zatwierdził kolejny etap restrukturyzacji, który ma objąć łącznie aż 100 tys. pracowników.

Początkowo planowano redukcję zatrudnienia o 50 tys. osób. Teraz skala zapowiadanych zmian jest jeszcze większa. Zarząd firmy tłumaczy trudną sytuację rosnącymi kosztami działalności i coraz silniejszą konkurencją na rynku samochodowym.

Problemy niemieckiego giganta pokazują, że kryzys europejskiej motoryzacji nie omija Polski. Na razie pracownicy poznańskiej fabryki nie muszą obawiać się grupowych zwolnień, ale od 2027 roku ich sytuacja zawodowa może się mocno zmienić.

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