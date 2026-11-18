Odwołano dyrektora generalnego Danish Crown, Nielsa Ulricha Duedahla.

Powodem decyzji są pogarszające się wyniki finansowe i trudna sytuacja na rynku wieprzowiny.

Strategia zarządu jest krytykowana jako niedostosowana do nadpodaży na rynku.

Danish Crown to właściciel polskiej firmy Sokołów, która mimo problemów centrali, poprawiła swoje wyniki.

Prezes Niels Ulrich Duedahl odwołany

Rada nadzorcza duńskiego koncernu Danish Crown, do którego należy polski Sokołów, podjęła decyzję o natychmiastowym odwołaniu dyrektora generalnego Nielsa Ulricha Duedahla. To prawdziwe trzęsienie ziemi w jednej z największych firm mięsnych w Europie. Duedahl, który objął stery we wrześniu 2024 roku, stracił stanowisko po niespełna dwóch latach.

Do czasu znalezienia nowego szefa, obowiązki prezesa przejmie Søren Skou, czyli przewodniczący rady nadzorczej i były szef duńskiego giganta transportowego Mærsk. Jak sam tłumaczy, nie chodzi o zmianę strategii, a o profil menedżera.

Nie zmieniamy kierunku transformacji, ale rada nadzorcza uznała, że na obecnym etapie firma potrzebuje menedżera o innym profilu, z jeszcze większym doświadczeniem operacyjnym – przekazał Søren Skou w oficjalnym komunikacie.

Mówiąc wprost, firma potrzebuje kogoś, kto lepiej poradzi sobie z bieżącym zarządzaniem w trudnych czasach.

Krytyka dotychczasowej strategii

Decyzja rady nadzorczej nie wzięła się znikąd. To reakcja na coraz gorsze wyniki finansowe i bardzo trudną sytuację na globalnym rynku wieprzowiny. Głos w sprawie zabrali już eksperci, którzy nie zostawiają na odwołanym prezesie suchej nitki. Palle Jakobsen, szef firmy analitycznej Agrocom, wprost stwierdził, że działania zarządu po prostu nie przyniosły efektów.

Co to oznacza w praktyce? Zdaniem analityków, przyjęta przez zarząd strategia okazała się niedostosowana do realiów rynkowych, a w szczególności do nadpodaży na światowym rynku wieprzowiny. Innymi słowy, na świecie jest za dużo wieprzowiny, a konkurencja jest ogromna. W takich warunkach Danish Crown, zamiast sprzedawać drożej, musiał obniżać ceny, żeby w ogóle pozbyć się towaru. To musiało uderzyć w finanse firmy i ostatecznie doprowadziło do zmiany na najwyższym stanowisku.

Polska spółka radzi sobie lepiej niż właściciel

Całe to zamieszanie ma ogromne znaczenie dla polskiego rynku. Problemy duńskiego właściciela mają bezpośrednie znaczenie dla polskiego rynku, ponieważ Danish Crown jest właścicielem Sokołowa, jednego z największych producentów mięsa i wędlin w naszym kraju. Firma zatrudnia w Polsce około 9 tysięcy osób w ośmiu zakładach, m.in. w Sokołowie Podlaskim, Kole i Dębicy.

Co ciekawe, gdy duńska centrala zmaga się z problemami, polska spółka wydaje się wychodzić na prostą. Wyniki finansowe Sokołowa za rok obrotowy 2024/2025 były mieszane, ale z optymistycznym akcentem. Przychody co prawda spadły o 1,7 proc. (do 5,74 mld zł), ale firmie udało się znacząco poprawić rentowność. Rok zakończył się zyskiem netto na poziomie 74,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Sokołów zanotował stratę w wysokości 10,1 mln zł.

Do swojego odwołania odniósł się też sam Niels Ulrich Duedahl. W krótkim wpisie na portalu LinkedIn przyznał, że mimo ogromnego zaangażowania nie udało się osiągnąć wyników, jakich oczekiwano od firmy. To gorzkie podsumowanie jego krótkiej, ale burzliwej kadencji. Teraz wszyscy z uwagą będą patrzeć, kto go zastąpi i jak nowy lider poradzi sobie z kryzysem, który dotyka nie tylko duńskiego giganta, ale i jego polską „perłę w koronie”.

Źródło: Portalspozywczy.pl, Puls Biznesu.

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