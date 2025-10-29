Niskie ceny żywca wieprzowego to nie tylko wina ASF. Szansą może być eksport do Japonii i na Filipiny

Dziennikarze "Super Biznesu"
2025-10-29 16:41

Godziwy zysk za ciężką pracę w chlewni staje się dla wielu polskich rolników coraz bardziej odległym marzeniem. Drastyczny spadek cen żywca i rosnące koszty produkcji stawiają przyszłość tysięcy gospodarstw pod wielkim znakiem zapytania. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że za kryzysem na rynku stoi nie tylko choroba dziesiątkująca stada, ale również potężne, międzynarodowe starcie, które niespodziewanie otworzyło furtkę na zupełnie nowe, egzotyczne rynki.

Autor: Archiwum serwisu Świnia w chlewni, na pierwszym planie widoczny pysk zwierzęcia, a obok tabliczka z napisem "Afrykański pomór świń obszar zagrożony". Temat ASF i jego wpływu na ceny żywca oraz eksport wieprzowiny można przeczytać na Super Biznes.
  • Analiza danych rynkowych ujawnia, że to chińskie cła antydumpingowe są główną przyczyną spadku cen żywca wieprzowego
  • Spadająca relacja cen żywca do paszy stawia pod znakiem zapytania opłacalność produkcji trzody chlewnej w polskich chlewniach
  • Raport Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników potwierdza, że długotrwałe skutki ASF doprowadziły do rekordowego importu warchlaków
  • Eksport polskiej wieprzowiny na nowe rynki azjatyckie, takie jak Filipiny i Japonia, staje się kluczową szansą dla hodowców

Spadek cen żywca wieprzowego. Jak chińskie cła wpłynęły na opłacalność?

Najnowsze dane, opublikowane 27 października przez serwis AgroNews.pl, pokazują, że średnia cena tucznika w wadze żywej ustabilizowała się na poziomie 5,13 zł za kilogram. Chociaż w skali tygodnia to symboliczny wzrost o dwa grosze, sytuacja wygląda znacznie mniej optymistycznie w porównaniu z ubiegłym rokiem. W październiku 2024 roku rolnicy otrzymywali 6,15 zł za kilogram, co oznacza, że cena spadła o ponad złotówkę. Głównym powodem tak gwałtownego załamania rynku jest decyzja Chin, które od 10 września nałożyły na polską wieprzowinę cła antydumpingowe w wysokości od 15,6% do nawet 62,4%. Jak podało chińskie Ministerstwo Handlu, zablokowało to nasz eksport, przez co nadwyżki mięsa trafiły na rynek krajowy, wywierając presję na dalsze obniżki. Niestety, prognozy analityków z Biura Analiz Sektorowych PKO BP nie dają powodów do optymizmu, przewidując, że w ostatnim kwartale tego roku ceny skupu mogą być niższe o 8 do 12 procent w stosunku do tego samego okresu w 2024 roku.

Niskie ceny w skupie bezpośrednio przekładają się na coraz gorszą opłacalność produkcji trzody chlewnej, co znajduje potwierdzenie w raporcie AgroMapa przygotowanym dla banku Credit Agricole. Kluczowy wskaźnik, czyli relacja cen żywca do paszy, w lipcu tego roku spadł do poziomu 3,77. Dla porównania, rok wcześniej wynosił on 4,20, co dawało hodowcom znacznie większy margines zysku. Ta niekorzystna zmiana pokazuje, jak bardzo rosnące koszty pasz i energii uderzają w rentowność gospodarstw. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że mimo niskich stawek w Polsce, ceny u naszych zachodnich sąsiadów pozostają znacznie wyższe. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), polski rolnik dostaje obecnie 5,13 zł za kilogram, podczas gdy w Niemczech stawka sięga około 7,20 zł. Taka różnica cenowa, choć korzystna dla naszych przetwórców, budzi zrozumiałą frustrację wśród hodowców, którzy zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy z Unii Europejskiej.

Skutki ASF w Polsce. Jak choroba doprowadziła do masowego importu warchlaków?

Jednym z największych i najdłużej trwających wyzwań dla polskiego sektora trzody chlewnej pozostaje afrykański pomór świń, czyli ASF. Jak podaje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, choroba ta ma w naszym kraju charakter stały, a jej ogniska potwierdzono już w czternastu z szesnastu województw. Aby wesprzeć hodowców, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła program dopłat do bioasekuracji, który pozwalał na odzyskanie stu procent poniesionych kosztów. Należy jednak pamiętać, że termin składania wniosków w ramach tego wsparcia minął 17 października. Niestety, trudna sytuacja zdrowotna stad w połączeniu z niską rentownością produkcji doprowadziła do poważnych zmian na rynku. Zgodnie z raportem Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, w 2024 roku Polska po raz pierwszy stała się importerem wieprzowiny netto. Na nasz rynek trafiło łącznie 7,5 miliona żywych świń z zagranicy, z czego aż 6,7 miliona to warchlaki przeznaczone do dalszego tuczu. Te liczby dobitnie pokazują, że krajowa produkcja prosiąt jest coraz częściej zastępowana tańszym surowcem z importu.

Eksport wieprzowiny jako szansa. Które nowe rynki otwierają się dla Polski?

Mimo wielu wyzwań na horyzoncie pojawiają się także pewne szanse dla producentów. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w bieżącym roku Polska ma szansę, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, zwiększyć eksport wieprzowiny na nowe, perspektywiczne rynki. Szczególne nadzieje pokłada się w Filipinach i Japonii, gdzie rośnie zapotrzebowanie na polskie produkty, w tym na mięso oddzielone mechanicznie, znane jako MDM. Ważnym kierunkiem rozwoju jest również modernizacja technologiczna gospodarstw. W ramach programu wspierającego rolnictwo 4.0 hodowcy mogli starać się o dofinansowanie do 200 tysięcy złotych na zakup innowacyjnych rozwiązań, choć i tutaj nabór wniosków w ARiMR zakończył się 17 października. Dodatkowym ułatwieniem dla rolników okazały się zmiany w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt”, wprowadzone 14 sierpnia, które uprościły niektóre formalności, na przykład wydłużając czas na uzyskanie certyfikatu QMP lub QAFP. Inwestycje w nowoczesne technologie i poszukiwanie nowych rynków zbytu mogą okazać się kluczem do przetrwania i rozwoju w tych niepewnych czasach.

