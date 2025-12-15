Dopłaty bezpośrednie idą na przetrwanie. Dlaczego rolnikom coraz trudniej o kredyt?

Dziennikarze "Super Biznesu"
2025-12-15 13:48

Każdy rolnik chce, aby jego gospodarstwo z roku na rok stawało się silniejsze i bardziej nowoczesne. Pieniądze z dopłat, które miały w tym pomagać, coraz częściej służą jednak do łatania dziur w budżecie, a banki niechętnie finansują rozwój. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to objawy groźnej pętli zadłużenia i stagnacji, której mechanizm i prawdziwą skalę ujawniają najnowsze, alarmujące dane.

Banknoty i monety leżące na drewnianym biurku, symbolizujące trudności finansowe rolników, o których pisze Super Biznes. Obok kalkulator, dokumenty i długopis, co obrazuje problemy z zadłużeniem i dostępem do kredytów.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Banknoty i monety leżące na drewnianym biurku, symbolizujące trudności finansowe rolników, o których pisze Super Biznes. Obok kalkulator, dokumenty i długopis, co obrazuje problemy z zadłużeniem i dostępem do kredytów.
  • Najnowsze dane GUS ujawniają, że prawie połowa rolników przeznacza dopłaty bezpośrednie na bieżące wydatki zamiast na inwestycje
  • Pogarszająca się opłacalność produkcji rolnej i rosnące koszty to główny powód wpadania w pętlę zadłużenia
  • Analiza BIK i NBP potwierdza, dlaczego rolnikom jest coraz trudniej uzyskać kredyt na rozwój gospodarstwa
  • Rekordowe zainteresowanie płatnością dla małych gospodarstw jest sygnałem walki o przetrwanie, a nie rozwoju sektora rolnego

Dopłaty bezpośrednie na bieżące wydatki. Dlaczego rolnicy nie inwestują?

Dopłaty bezpośrednie, które z założenia miały wspierać rozwój i modernizację gospodarstw, dla wielu rolników stały się narzędziem do łatania dziur w bieżącym budżecie. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego z drugiej połowy 2025 roku, niemal co drugi rolnik w Polsce (45,6%) przeznacza te środki na pokrycie codziennych wydatków, takich jak zakup nawozów, pasz czy środków ochrony roślin. To wyraźny sygnał, że sytuacja finansowa w rolnictwie jest coraz trudniejsza. Potwierdza to inna ankieta GUS z początku tego roku, w której ponad 62% gospodarzy przyznało, że opłacalność ich produkcji spadła. Główną przyczyną problemów, wskazywaną przez dwie trzecie rolników, są stale rosnące koszty prowadzenia działalności. Mimo że łączna kwota na płatności bezpośrednie w tym roku wzrosła do blisko 15,8 mld zł, to pieniądze te w dużej mierze służą do ratowania płynności, a nie do inwestowania w przyszłość.

Skalę problemów finansowych widać także po rekordowym zainteresowaniu płatnością dla małych gospodarstw. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w 2025 roku wniosek o to wsparcie złożyło ponad pół miliona gospodarstw, czyli dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Statystyka ta sugeruje, że coraz więcej rolników walczy o utrzymanie się na rynku i szuka każdej dostępnej formy pomocy. W takich warunkach trudno myśleć o inwestycjach, zwłaszcza że ceny maszyn i urządzeń rosną w zawrotnym tempie. Zgodnie z raportem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z maja 2025 roku, w ciągu ostatnich pięciu lat koszt zakupu sprzętu rolniczego wzrósł aż o 80%, co dla wielu stanowi barierę nie do pokonania na drodze do modernizacji gospodarstwa.

Dlaczego rolnikom coraz trudniej uzyskać kredyt? Nowe dane BIK i NBP

Pogarszająca się kondycja finansowa gospodarstw znajduje swoje odbicie w strukturze zaciąganych przez nie kredytów. Rolnicy coraz częściej pożyczają pieniądze nie na rozwój, ale na bieżące przetrwanie. Jak czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego z listopada 2024 roku, wartość kredytów inwestycyjnych zmalała o ponad 9%, podczas gdy zadłużenie na cele bieżące, czyli na działalność operacyjną, wzrosło o ponad 17%. Dane Biura Informacji Kredytowej z grudnia ubiegłego roku potwierdzają ten niepokojący trend. Kredyty obrotowe i te w rachunku bieżącym stanowią już niemal 70% całego zadłużenia rolników, a kluczowe dla modernizacji kredyty inwestycyjne to zaledwie niecałe 24% portfela.

Co gorsza, rolnicy mierzą się z coraz trudniejszym dostępem do jakiegokolwiek finansowania zewnętrznego. Według danych BIK, w 2024 roku banki udzieliły o ponad 4% mniej kredytów niż rok wcześniej. Jeszcze bardziej alarmujące dane napłynęły w listopadzie 2024 roku, kiedy okazało się, że wartość przyznanych kredytów spadła aż o 35% w stosunku do roku 2023. Dodatkowym ciosem było szybkie wyczerpanie się limitów na kredyty preferencyjne. Krajowa Rada Izb Rolniczych w listopadzie tego roku informowała, że środki w ramach tego programu zostały już praktycznie wykorzystane, mimo że miał on obowiązywać do końca grudnia. Nawet po tym, jak Ministerstwo Rolnictwa uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwiększenie funduszu z 700 milionów do ponad 2 miliardów złotych, ogromne zainteresowanie sprawiło, że pula okazała się niewystarczająca, pozbawiając wielu gospodarzy szansy na tanie finansowanie.

Złote Laury 2025 - Stanisław Krajewski

Polecany artykuł:

Gigantyczne kary za zmowę na rynku maszyn rolniczych. UOKiK ukarał CNH Industri…
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Super Biznes SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOPŁATY DLA ROLNIKÓW
ROLNICY
KREDYTY