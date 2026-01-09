Obowiązkowy KSeF dla rolników. Ta cyfrowa rewolucja może wykluczyć najmniejsze gospodarstwa

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-01-09 16:05

Prowadzenie gospodarstwa to nieustanna walka nie tylko z pogodą, ale i z rosnącą biurokracją. Jednak prawdziwa cyfrowa rewolucja w fakturowaniu, która nadchodzi, dla wielu rolników może okazać się murem nie do przebicia. Mało kto wie, że prawdziwy powód tych obaw nie tkwi w niechęci do technologii, ale w zaskakujących różnicach między gospodarstwami, które pokazują, jak bardzo nieprzygotowana jest polska wieś na tę zmianę.

Tablet z wykresem leżący na drewnianym stole w stodole symbolizuje cyfrowe wyzwania dla rolników i potrzebę dostosowania do KSeF. O trudnościach we wdrożeniu tego systemu można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Tablet z wykresem leżący na drewnianym stole w stodole symbolizuje cyfrowe wyzwania dla rolników i potrzebę dostosowania do KSeF. O trudnościach we wdrożeniu tego systemu można przeczytać na Super Biznes.
  • Krajowa Rada Izb Rolniczych oficjalnie wnosi o przesunięcie terminu KSeF, alarmując o braku gotowości wielu gospodarstw
  • Brak odpowiedniego sprzętu i niewystarczające umiejętności cyfrowe to główne bariery dla wprowadzenia obowiązkowego KSeF w rolnictwie
  • Analiza danych ARiMR z 2025 roku ujawnia, jak ogromne różnice w wielkości gospodarstw zagrażają wdrożeniu e-faktur
  • Zbyt szybkie wprowadzenie e-faktur w rolnictwie grozi cyfrowym wykluczeniem zwłaszcza małych gospodarstw stanowiących fundament produkcji rolnej

Brak sprzętu i umiejętności. Dlaczego rolnicy nie są gotowi na KSeF?

Pod koniec ubiegłego roku samorząd rolniczy podjął ważną interwencję w sprawie cyfrowej rewolucji, która czeka polskie gospodarstwa. Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR), reprezentując głos środowiska, zwróciła się z oficjalnym wnioskiem do ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, o przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. W piśmie z 30 grudnia 2025 roku podkreślono, że wielu rolników po prostu nie jest gotowych na tak dużą zmianę. Problem dotyczy nie tylko braku odpowiedniego sprzętu czy oprogramowania, ale również niewystarczających umiejętności cyfrowych, zwłaszcza wśród starszych gospodarzy i osób prowadzących mniejsze gospodarstwa. Izby rolnicze obawiają się, że narzucenie e-faktur bez odpowiedniego przygotowania może stworzyć barierę, która utrudni lub wręcz uniemożliwi normalne funkcjonowanie wielu producentom rolnym.

Od 4 do 34 hektarów. Różnice w wielkości gospodarstw a gotowość na e-faktury

Argumenty podnoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych stają się jeszcze bardziej zrozumiałe, gdy przyjrzymy się specyfice polskiego rolnictwa. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z 2025 roku, średnia powierzchnia gospodarstwa w naszym kraju wynosi 11,75 hektara. Ta liczba może jednak wprowadzać w błąd, ponieważ nie oddaje ogromnego zróżnicowania, jakie występuje między regionami. To właśnie te dysproporcje pokazują, jak dużym wyzwaniem może być wdrożenie KSeF. Wiele wskazuje na to, że istnieje bardzo duża grupa małych gospodarstw, dla których natychmiastowe przejście na e-faktury, bez uwzględnienia ich realnych możliwości, grozi cyfrowym wykluczeniem i paraliżem działalności.

Analiza danych ARiMR pokazuje to czarno na białym. Podczas gdy w województwie zachodniopomorskim średni areał gospodarstwa to ponad 34 hektary, w Małopolsce jest on ponad siedmiokrotnie mniejszy i wynosi zaledwie 4,40 hektara. Ta rozbieżność dowodzi, że znacząca część polskiej produkcji rolnej opiera się na bardzo małych gospodarstwach. Taki model często wiąże się z niższymi dochodami, a co za tym idzie, z ograniczonymi możliwościami inwestowania w nowe technologie czy szkolenia. To właśnie te gospodarstwa, stanowiące fundament rolnictwa w wielu częściach kraju, mogą najboleśniej odczuć skutki zbyt szybkiego narzucenia obowiązku e-fakturowania, jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia i czasu na adaptację.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Krajewski: "Jesteśmy po stronie rolników". Mimo to umowa z Mercosur ma zielone …
Umowa z MERCOSUR szansa czy zagrożenie dla Polski? | Ziętek-Wielomska vs. Wojdyga | SUPER RING
QUIZ. Polska wieś w czasach “Znachora”, czyli wsi sielska i anielska II RP
Pytanie 1 z 10
Inicjatorem budowania sławojek, czyli wolnostojących ustępów, był:
Polska wieś w II RP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY
FAKTURY