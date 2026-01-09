Polski rząd solidaryzuje się z protestującymi rolnikami i sprzeciwia się umowie handlowej UE-Mercosur, która obniży cła na produkty rolne z Ameryki Południowej.

Polska wraz z Francją, Irlandią, Węgrami i Austrią głosowała przeciwko umowie Mercosur, ale Komisja Europejska otrzymała zielone światło na jej podpisanie.

Rolnicy protestują w Warszawie przeciwko umowie Mercosur i Zielonemu Ładowi, obawiając się zalewu rynku tańszymi produktami rolnymi i utraty konkurencyjności.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaprosił protestujących na rozmowy i podkreślił, że rząd pracuje nad klauzulami ochronnymi dla polskich rolników, mimo sprzeciwu wobec umowy

Protest rolników w Warszawie a decyzja z Brukseli

W piątek ulice Warszawy wypełniły się rolnikami, którzy w głośnym marszu wyrazili swój sprzeciw wobec podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosur. Zgromadzeni na Placu Defilad, z transparentami „Precz Mercosur, Zielony Ład” i „Stop chemii z Mercosur”, ruszyli w kierunku Sejmu i Kancelarii Premiera. W cieniu tych wydarzeń, z Brukseli napłynęła informacja, na którą nikt z protestujących nie czekał – ambasadorowie państw UE wyrazili zgodę na zawarcie umowy. Oznacza to, że pomimo sprzeciwu i trwających w całej Europie protestów rolników, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen otrzymała zielone światło na podpisanie paktu. Przeciw głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, co jednak nie wystarczyło do stworzenia mniejszości blokującej.

Jakie jest stanowisko polskiego rządu w sprawie Mercosur?

W odpowiedzi na protesty i decyzję Brukseli, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapewnił, że rząd stoi murem za rolnikami. „Rząd jest z protestującymi w piątek w Warszawie rolnikami i sprzeciwia się umowie z państwami Mercosur” – powiedział minister. Podkreślił, że choć rano zaprosił organizatorów na rozmowy do ministerstwa, ci nie pojawili się. Mimo to, rządzący nie składają broni. Zadeklarował, że „rząd zrobił wszystko, żeby tę umowę zablokować i robi to dalej”.

Minister Krajewski zwrócił uwagę, że kluczowe dla zablokowania paktu jest stanowisko Włoch, a Polska od początku jest w gronie państw przeciwnych. Jednocześnie przyznał, że rząd pracuje nad planem awaryjnym. „Widząc, że może być problem ze zbudowaniem tej mniejszości blokującej, pracujemy nad klauzulami ochronnymi, nad zabezpieczeniem interesów polskich rolników” – podkreślił szef resortu rolnictwa, sygnalizując przygotowania na wypadek, gdyby umowa ostatecznie weszła w życie.

Dlaczego umowa z Mercosur budzi tak wielkie kontrowersje?

Głównym źródłem konfliktu jest fakt, że umowa przewiduje obniżenie ceł dla producentów rolnych z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Europejscy rolnicy obawiają się zalewu rynku przez znacznie tańsze produkty, wytwarzane przy niższych standardach środowiskowych i socjalnych. Z drugiej strony, Komisja Europejska argumentuje, że negocjowany od 25 lat pakt otworzy ogromny rynek na europejskie towary, głównie z branży motoryzacyjnej, i pozwoli pozyskać surowce kluczowe dla zielonej transformacji.

Komisja przekonuje, że umowa jest korzystna dla wspólnoty, w tym dla Polski, gdyż zniweluje cła na towary eksportowane do krajów Mercosur, które dla polskiej żywności sięgają nawet 55 proc. Według KE, w projekcie przewidziano też zabezpieczenia, takie jak limity na import wrażliwych produktów (np. wołowiny) oraz systemy kontroli, które mają chronić wewnętrzny rynek Unii. Dla rolników te zapewnienia to jednak za mało, by poczuć się bezpiecznie w obliczu nowej konkurencji z Ameryki Południowej.

S.KRAJEWSKI: MAM NADZIEJĘ, ŻE PREMIER SPOTKA SIĘ Z ROLNIKAMI