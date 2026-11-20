Ceny hurtowe paliw na 20.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowa sesja przynosi pomyślne wieści z krajowych rafinerii dla odbiorców hurtowych. Wszyscy czołowi dostawcy wprowadzili dziś odczuwalne obniżki swoich cenników, kontynuując korzystny z perspektywy kierowców trend. Poniżej zestawienie dzisiejszych cen netto (w PLN/m³) u głównych operatorów na rynku:

Orlen: Pb95 - 5163 zł, Pb98 - 5768 zł, ON - 6547 zł

Pb95 - 5163 zł, Pb98 - 5768 zł, ON - 6547 zł Aramco: Pb95 - 5163 zł, Pb98 - 5769 zł, ON - 6548 zł

Pb95 - 5163 zł, Pb98 - 5769 zł, ON - 6548 zł BP Europa: Pb95 - 5163 zł, Pb98 - 5768 zł, ON - 6547 zł

Dzisiejsze cenniki ujawniają niezwykle wyrównaną walkę o rynkową przewagę. W przypadku najpopularniejszej benzyny Pb95 wszyscy dostawcy (Orlen, Aramco, BP) zrównali swoje oferty na poziomie 5163 zł/m³. Najtańszą benzynę premium (Pb98) oraz najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy natomiast ex aequo u Orlenu oraz BP Europa – ich stawki na tych paliwach są zaledwie o 1 zł na metrze sześciennym korzystniejsze niż propozycje od Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Zestawienie obecnych cenników z wczorajszymi wskazuje, że rafinerie kontynuują redukcję marż. Najostrzej nożyc użyło tym razem Aramco, obniżając cenę oleju napędowego aż o 55 zł/m³ (co w przeliczeniu na litr daje ok. 5,5 grosza netto), a popularnej benzyny Pb95 o 29 zł/m³. Pozostali gracze – Orlen i BP Europa – zachowali podobny rytm, tnąc diesla o 54 zł/m³, a benzynę Pb95 o 26 zł/m³.

Dzisiejsze spadki nie są zjawiskiem jednorazowym, ale częścią szerszego, kilkudniowego trendu na polskim rynku hurtowym. Biorąc pod uwagę notowania z początku tygodnia (z 17 listopada), ceny oleju napędowego spadły już łącznie o ponad 160 złotych na metrze sześciennym, z kolei benzyna potaniała o przeszło 80 zł. Dynamika ta dobitnie pokazuje, że krajowi dostawcy starają się przenieść obniżki surowca w dół łańcucha dostaw, ustępując powoli rynkowym realiom po okresie podwyższonych stawek z minionych tygodni.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Kierunek zmian w polskich rafineriach wynika ze sprzyjającej, globalnej koniunktury surowcowej. Notowania ropy Brent znajdują się w silnym kanale spadkowym – aktualnie wycenia się ją na 92,11 USD. Choć w ujęciu rocznym to wciąż poziom wyższy o ponad 50%, w skali ostatniego miesiąca baryłka potaniała o kilkanaście procent. Za ten zjazd odpowiadają przede wszystkim prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) oraz banku Goldman Sachs, wieszczące widmo nadpodaży czarnego złota w 2027 roku. Dodatkowo globalny popyt hamują słabsze odczyty z Chin. Co ważne, inwestorzy ignorują ryzyka geopolityczne, chłodno kalkulując wygasające napięcia w Cieśninie Ormuz i oczekując na kolejne kroki państw grupy OPEC+.

Te rynkowe euforyzmy tonuje jednak w Polsce wyjątkowo słaba kondycja naszej waluty. Bieżący kurs dolara (USD/PLN) wisi na wysokim poziomie 4,0413. Choć rano złoty symbolicznie drgnął w dół (-0,12%), jego fundamentalne osłabienie widoczne w horyzoncie miesięcznym (+3,7%) i od początku roku (+12,5%) sprawia, że rachunek za ropę kupowaną w obcej walucie nie jest wcale tak niski, jak wskazywałyby na to giełdowe indeksy surowca. To silny dolar zarysowuje twardy próg, poniżej którego krajowi producenci niechętnie korygują cenniki.

Warto pamiętać również o potężnym wpływie czynników regulacyjnych. Dalsze kształtowanie się marż zależeć będzie od wdrażanego przez polski rząd programu "Ceny Paliw Niżej", sfinansowanego z podatku od nadzwyczajnych zysków branży. Plotki o ustaleniu cen maksymalnych wprowadzają dużą dozę niepewności co do zachowań koncernów paliwowych, które mogą być obecnie zmuszone do elastyczniejszego reagowania na obniżki światowe. Ze względu na fakt, że spadki cen z hurtu zasilają pylony na stacjach z kilkudniowym poślizgiem, bilans tych wydarzeń napawa optymizmem. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

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