Propozycja 45 mld euro wsparcia dla Ukrainy w 2027 roku.

Bezprecedensowy warunek spłaty – dopiero po uzyskaniu przez Kijów odszkodowań wojennych od Rosji.

Wprowadzenie 22. pakietu sankcji, w tym zakazu wizowego dla rosyjskich żołnierzy.

Ocena sytuacji na froncie: rosyjska ofensywa wyhamowała, ale nasiliły się ataki na infrastrukturę.

Zapewnienie o gotowości Europy do pełnego zaangażowania w rozmowy pokojowe.

Gigantyczne wsparcie finansowe dla Ukrainy. Unia stawia historyczny warunek

Unia Europejska szykuje kolejny, potężny pakiet pomocowy dla walczącej Ukrainy. Jak ogłosiła w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, w 2027 roku Kijów może liczyć na wsparcie w wysokości 45 miliardów euro. Z tej kwoty 20 miliardów zostanie przeznaczone na bieżące potrzeby budżetowe, a 25 miliardów na pomoc wojskową. To jednak nie wszystko. Kijów będzie musiał spłacić pożyczkę, ale dopiero w jednym, konkretnym przypadku.

Ukraina będzie musiała spłacić te środki dopiero wtedy, gdy Rosja zapłaci za szkody wyrządzone swoją wojną. Dzięki temu Ukraina będzie mogła przystąpić do rozmów pokojowych z możliwie najmocniejszej pozycji - oznajmiła szefowa Komisji Europejskiej

To jasny sygnał wysłany do Rosji - to agresor ma ponieść finansową odpowiedzialność za zniszczenia. Jak podkreśliła Ursula von der Leyen, potrzeby Ukrainy w 2027 roku szacowane są na około 70 mld euro, a pozostałą część będą musieli pokryć inni międzynarodowi partnerzy. Całkowite wsparcie dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji przekroczyło już 235 mld euro, co czyni Europę zdecydowanie największym sojusznikiem Kijowa.

Będziemy stać przy niej zarówno podczas wojny, jak i w czasie pokoju - zapewniła von der Leyen.

Szefowa KE podała też konkretny przykład tego, co w praktyce oznacza europejska pomoc. W jednej z miejscowości pod Kijowem, dzięki unijnym funduszom, odbudowano jedyną szkołę, zniszczoną w pierwszych dniach wojny.

Setki dzieci znów mogą uczyć się razem w swojej miejscowości, w lepiej wyposażonej i bezpieczniejszej szkole. To tylko jedna szkoła w jednej wsi, ale pokazuje, co naprawdę oznacza europejskie wsparcie. Każdy dzień z życia dziecka ma znaczenie - mówiła von der Leyen.

Nowe sankcje na Rosję. Kogo obejmie 22. pakiet restrykcji?

Wsparcie finansowe i militarne to jedno, ale Unia Europejska nie zapomina o drugiej stronie medalu – wywieraniu presji na Rosję. Równolegle do pomocy dla Kijowa, Bruksela dokręca śrubę Moskwie. W poniedziałek przyjęto już 22. pakiet sankcji, który ma jeszcze mocniej uderzyć w rosyjską machinę wojenną. Ursula von der Leyen nie ma wątpliwości, że dotychczasowe działania przynoszą skutek.

Sankcje działają. Podkopują fundamenty rosyjskiej machiny wojennej - oceniła szefowa KE w Strasburgu.

Nowe restrykcje skupiają się na kilku kluczowych obszarach, które mają odciąć Rosję od Europy i zwiększyć jej izolację. Głównym celem, jaki stawia sobie Unia Europejska, jest to, by nowe sankcje na Rosję maksymalnie podniosły koszty prowadzenia wojny i skłoniły Kreml do szukania pokoju.

Co dokładnie znalazło się w nowym pakiecie?

Zakaz wizowy dla wojskowych. To propozycja wprowadzenia unijnego zakazu wjazdu dla osób, które służą lub służyły w rosyjskiej armii. "Osoby, które walczyły w rosyjskiej wojnie, stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie możemy pozwolić, by swobodnie poruszały się po naszych krajach" – argumentowała przewodnicząca KE.

To propozycja wprowadzenia unijnego zakazu wjazdu dla osób, które służą lub służyły w rosyjskiej armii. "Osoby, które walczyły w rosyjskiej wojnie, stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie możemy pozwolić, by swobodnie poruszały się po naszych krajach" – argumentowała przewodnicząca KE. Blokada dla menedżerów. Obywatele UE nie będą mogli zasiadać w organach zarządzających rosyjskich firm. To symboliczny, ale i praktyczny cios w powiązania biznesowe.

Obywatele UE nie będą mogli zasiadać w organach zarządzających rosyjskich firm. To symboliczny, ale i praktyczny cios w powiązania biznesowe. Ograniczenia w sporcie i kulturze. Koniec z rosyjskimi flagami na imprezach sportowych w UE. Ograniczone ma też zostać rosyjskie sponsorowanie europejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Jak podkreśliła Ursula von der Leyen, nie ma mowy o powrocie do normalności w relacjach z Kremlem:

Nie może być powrotu do normalnych stosunków gospodarczych z Rosją - podkreśliła.

Europa szykuje się do rozmów pokojowych

Ogromne pieniądze i kolejne restrykcje to odpowiedź na sytuację, która wciąż jest dramatyczna. Wojna w Ukrainie, jak zauważyła Ursula von der Leyen, trwa już niemal pięć lat – dłużej niż I wojna światowa. Mimo to, w ostatnich miesiącach na froncie widać pewne zmiany. Według oceny, którą przedstawiła Ursula von der Leyen, rosyjska ofensywa na froncie wyraźnie wyhamowała, a Moskwa płaci coraz wyższą cenę za agresję. We wrześniu i październiku 2026 roku rosyjskie wojska straciły więcej terytorium, niż zdołały zdobyć, a same straty w ludziach miały w październiku przekroczyć 50 tysięcy żołnierzy.

Niestety, niepowodzenia na polu bitwy skłoniły Władimira Putina do zmiany taktyki. Rosja nasiliła ataki na ukraińskie miasta i kluczową infrastrukturę. Od września odnotowano ponad tysiąc uderzeń w elektrownie, ciepłownie i systemy dostaw wody.

Putin nie jest w stanie złamać ukraińskiego oporu na polu bitwy. Dlatego próbuje złamać ducha Ukrainy. Nie uda mu się to. Naród ukraiński nadal będzie stał niezłomnie. A Europa nadal będzie stała u jego boku - przewiduje Ursula von der Leyen.

Właśnie dlatego, w ocenie szefowej KE, w wysiłkach na rzecz zakończenia wojny pojawiła się "nowa dynamika". Europa ma zamiar w pełni zaangażować się w kolejną rundę rozmów pokojowych. Jak zaznaczyła von der Leyen, bezpieczeństwo Ukrainy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo całej Europy, dlatego zaangażowanie Brukseli jest konieczne. Zapewniła też, że postępy w negocjacjach będą oceniane wyłącznie na podstawie działań Rosji, a nie pustych deklaracji.

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