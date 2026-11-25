Dlaczego Polacy tak często biorą L4? Stres i depresja główną przyczyną

Problemy ze zdrowiem psychicznym stają się coraz powszechniejszym powodem nieobecności Polaków w pracy, co potwierdzają alarmujące dane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w ubiegłym roku lekarze wystawili z tego powodu blisko 1,8 miliona zwolnień lekarskich. Oznacza to, że średnio co minutę wypisywane są aż trzy takie zaświadczenia, a statystyczny czas potrzebny na powrót do zdrowia to około 20 dni.

Wspomniane statystyki pokazują, że nie są to chwilowe niedyspozycje. W 2025 roku problemy te przełożyły się na ponad 34 miliony dni absencji chorobowej. Z danych ZUS wynika, że głównymi przyczynami zwolnień, które stanowią aż 36% przypadków, są reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Wśród innych częstych diagnoz, które zmuszają do przerwy w pracy, pojawiają się również zaburzenia lękowe oraz epizody depresyjne.

Co to jest prewencja rentowa ZUS? Wyjaśniamy, na czym polega program

W odpowiedzi na narastający problem związany ze zdrowiem psychicznym Polaków, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje specjalny program prewencji rentowej. Jest to forma bezpłatnej i kompleksowej rehabilitacji leczniczej, skierowana do osób zmagających się ze schorzeniami psychosomatycznymi, takimi jak zaburzenia nastroju, stany lękowe czy problemy behawioralne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Głównym celem jest wsparcie pacjentów na drodze do odzyskania zdrowia i utrzymania zdolności do pracy.

Jak wygląda 24-dniowy turnus rehabilitacyjny ZUS? Plan pobytu i zabiegi

Turnus rehabilitacyjny w ramach programu ZUS trwa 24 dni i odbywa się w specjalistycznym ośrodku, gdzie pacjent ma zapewnioną kompleksową opiekę. Program leczenia jest intensywny i realizowany przez sześć dni w tygodniu, a w jego skład wchodzi indywidualnie dobrany zestaw zabiegów. Uczestnicy mogą liczyć nie tylko na indywidualne i grupowe sesje z psychologiem, ale także na treningi relaksacyjne, ćwiczenia ogólnousprawniające, a nawet muzykoterapię i choreoterapię. Co więcej, mają również zagwarantowaną całodobową opiekę medyczną oraz zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Tak wyglądają posiłki dla kuracjuszy

Zobacz autentyczne zdjęcia

41

Jak dostać skierowanie na rehabilitację ZUS? Wymagania i procedura krok po kroku

Z bezpłatnej rehabilitacji mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo, które są ubezpieczone w ZUS i którym z powodu problemów psychicznych grozi utrata zdolności do pracy. Program jest dostępny również dla osób przebywających na zasiłku chorobowym lub pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem jest jednak to, by istniała realna szansa, że leczenie pomoże danej osobie wrócić do pełni sił i kontynuować aktywność zawodową.

Pierwszym krokiem, by zdobyć skierowanie, jest wizyta u lekarza prowadzącego, który wystawi „wniosek o rehabilitację leczniczą”. Może on zostać przesłany do ZUS w formie elektronicznej lub wręczony pacjentowi w wersji papierowej do samodzielnego złożenia. Ostateczną decyzję o przyznaniu miejsca na turnusie podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Warto podkreślić, że cały pobyt, wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i kosztami dojazdu, jest w pełni finansowany przez Zakład.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie