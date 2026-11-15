Redukcja wojsk USA w Europie. Mimo to Polska ma powody do zadowolenia

USA ograniczą liczbę żołnierzy w Europie. Redukcja mniejsza, niż zakładano

Według Bloomberga europejscy przywódcy obawiali się wcześniej, że Stany Zjednoczone wycofają z Europy nawet 25 tys. żołnierzy. Podobne informacje pojawiały się również w doniesieniach innych mediów, w tym NBC News. Obecnie jednak, jak przekonują informatorzy agencji, bardziej prawdopodobne jest ograniczenie redukcji do znacznie mniejszej liczby wojskowych. Powodem jest pozytywna ocena zwiększonych wydatków państw europejskich na obronność. Jeden ze źródeł wskazał, że wycofanych może zostać około 5 tys. żołnierzy.

Zmiany dotkną przede wszystkim amerykańskich jednostek rozmieszczonych w Niemczech, gdzie stacjonuje obecnie największa liczba żołnierzy USA w Europie. Jednocześnie Waszyngton planuje zwiększyć obecność wojskową na wschodniej flance NATO. Państwa sąsiadujące z Rosją zadeklarowały gotowość do pokrycia części kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.

Pentagon dostrzega znaczenie europejskich baz. Wojna z Iranem ma wpływ na decyzję

Według doniesień agencji kierownictwo Pentagonu dostrzegło również, jak ważną rolę odgrywają amerykańskie siły stacjonujące w Europie w operacjach prowadzonych na Bliskim Wschodzie. Ich znaczenie wzrosło szczególnie w związku z wojną z Iranem.

Rozmówcy Bloomberga podkreślają jednak, że ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie liczebności amerykańskiego kontyngentu w Europie należy do prezydenta Donalda Trumpa. Agencja przypomina również wypowiedź ambasadora USA przy NATO Matta Whitakera, który na początku listopada stwierdził, że „nie spodziewa się niczego wielkiego” w kwestii zmian w rozmieszczeniu wojsk.

Pentagon przekazał w oficjalnym komunikacie, że analiza obecności amerykańskich sił w Europie nadal trwa. Resort obrony zaznaczył, że na obecnym etapie nie ma dodatkowych informacji do przekazania.

Podsekretarz obrony USA ds. polityki Elbridge Colby przygotowuje formalny raport dotyczący proponowanych zmian w rozmieszczeniu wojsk. Dokument zostanie przedstawiony sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi.

Wcześniej, jeszcze we wrześniu, własną analizę przekazał Colby'emu generał Alexus Grynkewich, pełniący funkcję naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie oraz dowódcy amerykańskiego Dowództwa Europejskiego (EUCOM).

Stała baza wojsk USA w Polsce? Wiceszefowa MON ujawnia ustalenia

Przedstawiciele europejskich rządów otrzymywali różne informacje dotyczące terminu ogłoszenia wyników przeglądu amerykańskich sił w Europie. W czwartek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że analiza „zakończyła się wnioskiem, że na terenie Polski powinna powstać (stała) baza” wojsk USA. Dodała, że podczas rozmów w Pentagonie usłyszała, iż prezydent Donald Trump może zająć się dokumentem 3 lub 4 grudnia.

Z kolei europejscy urzędnicy, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, wskazywali nieco szerszy przedział czasowy. Według ich informacji ogłoszenie rezultatów przeglądu może nastąpić między 3 a 6 lub 7 grudnia.

Kongres może zablokować plany Trumpa. Chodzi o tysiące żołnierzy

W ubiegłym roku amerykański Kongres przyjął przepisy ograniczające możliwość zmniejszania obecności wojskowej USA w Europie. Zgodnie z ustawą Pentagon nie może zredukować liczby żołnierzy poniżej 76 tys., likwidować baz ani wycofywać istotnego wyposażenia wojskowego bez wcześniejszych konsultacji z sojusznikami i przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka.

Bloomberg zwraca również uwagę, że planowane na 3 stycznia przejęcie kontroli nad Kongresem przez Demokratów może jeszcze bardziej utrudnić Donaldowi Trumpowi ograniczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Kongres odpowiada bowiem za kontrolę budżetu Pentagonu, a kierownictwo najważniejszych komisji obejmą politycy krytycznie nastawieni do planów redukcji wojsk USA na kontynencie.