Właściciele działek muszą uważać nie tylko na decyzje urzędników, ale również na to, co dzieje się na sąsiednich gruntach. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne postanowienie, które może mieć znaczenie dla tysięcy osób planujących budowę domu. Wynika z niego, że właściciel nieruchomości może zaskarżyć ustalenia planu ogólnego dotyczące sąsiedniej działki, jeżeli wpływają one na jego sytuację prawną.

Sprawa dotyczy mieszkańca Radzionkowa na Śląsku. Mężczyzna nie zgodził się z decyzją gminy, która zmieniła przeznaczenie gruntów bezpośrednio przylegających do jego nieruchomości. Spór trafił aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Gmina zmieniła zieleń na zabudowę mieszkaniową

Działka mężczyzny została ujęta w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Problem dotyczył jednak sąsiednich terenów. Wcześniej przeznaczone były pod zieleń, ale gmina postanowiła zmienić ich status na strefę mieszkaniową i usługową.

Właściciel nieruchomości obawiał się, że taka zmiana może pogorszyć warunki życia i korzystania z jego gruntu. Wskazywał między innymi na ryzyko problemów z odprowadzaniem wód, większy hałas, wzmożony ruch samochodowy oraz utratę walorów krajobrazowych. Niepokoił go również możliwy spadek wartości jego nieruchomości.

Mieszkaniec zaskarżył uchwałę gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ten jednak odrzucił jego skargę. Uznał, że sama zmiana przeznaczenia sąsiednich gruntów nie oznacza jeszcze naruszenia interesu prawnego właściciela.

NSA stanął po stronie właściciela nieruchomości

Mężczyzna nie odpuścił i skierował sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uchylił orzeczenie gliwickiego sądu i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

NSA zwrócił uwagę, że przy ocenie prawa do zaskarżenia planu ogólnego trzeba brać pod uwagę nie tylko bezpośredni wpływ jego zapisów na własną nieruchomość. Znaczenie ma również to, czy ustalenia dotyczące sąsiednich terenów oddziałują na sytuację prawną właściciela.

To ważna zmiana w podejściu do planowania przestrzennego. Plan ogólny określa bowiem ramy przyszłego zagospodarowania terenów w gminie. Decyzje dotyczące jednej działki mogą więc mieć prawne konsekwencje dla właścicieli gruntów znajdujących się obok.

Sąsiad może pokrzyżować plany budowy domu

Orzeczenie może mieć duże znaczenie dla osób, które kupiły działki lub planują inwestycje na terenach nieobjętych jeszcze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

– To orzeczenie NSA jest bardzo istotnym sygnałem dla wszystkich inwestorów i właścicieli działek, które nie są jeszcze objęte planami miejscowymi, ale gminy uchwaliły już dla nich plan ogólny – oceniła dr Agnieszka Grabowska-Toś, radczyni prawna i wspólniczka kancelarii Kania Stachura Toś na łamach serwisu portalsamorzadowy.pl.

Ekspertka podkreśla jednak, że wyrok nie oznacza, iż każdy sąsiad będzie mógł automatycznie unieważnić plan dotyczący pobliskiej nieruchomości. Musi wykazać, że zapisy planu naruszają jego interes prawny. Dopiero wtedy sąd będzie mógł merytorycznie zbadać sprawę.

Można stracić możliwość zabudowy działki

Stawka takich sporów może być bardzo wysoka. Jeżeli sąsiadowi uda się skutecznie zakwestionować zapisy planu ogólnego, a sąd stwierdzi ich niezgodność z prawem, może dojść do unieważnienia planu w zaskarżonej części.

To z kolei może oznaczać poważne problemy dla właściciela gruntu, który zamierzał rozpocząć budowę. W skrajnym przypadku może stracić możliwość realizacji swoich planów inwestycyjnych.

Dlatego przed zakupem działki lub rozpoczęciem przygotowań do budowy warto dokładnie sprawdzić nie tylko jej status prawny, ale również ustalenia dotyczące sąsiednich nieruchomości. Jak pokazuje sprawa z Radzionkowa, to, co gmina zaplanowała na działce obok, może mieć znaczenie także dla naszego domu.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska