Cyberatak na system SOP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Potencjalny wyciek danych 24 tysięcy użytkowników, w tym numerów PESEL i kont bankowych.

Resort uruchomił procedurę awaryjną, ale nabory na dotacje na 2027 rok są wstrzymane.

Ministerstwo zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zachowanie szczególnej ostrożności.

Sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Cyberatak na system dotacji. Co dokładnie się stało?

Wszystko zaczęło się 6 października 2026 roku. To wtedy niezidentyfikowani hakerzy przeprowadzili atak na kluczowy system Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o platformę SOP (System Obsługi Programów), za pomocą której tysiące instytucji kultury, organizacji i artystów składa wnioski o dotacje i stypendia. To krwiobieg finansowania wielu projektów kulturalnych w Polsce – od festiwali muzycznych, przez programy literackie, po ochronę zabytków.

W reakcji na atak resort kierowany przez minister Martę Cienkowską natychmiast wyłączył system. Strony sopprogramy.mkidn.gov.pl oraz sopstypendia.mkidn.gov.pl przestały działać i pozostają niedostępne. Jak poinformowało ministerstwo, incydent został od razu zgłoszony do zespołu CSIRT GOV, działającego w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potężny cyberatak na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uderzył w system SOP, z którego korzysta około 24 tysięcy osób i instytucji. Rzecznik prasowy resortu, Piotr Jędrzejowski, przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że choć na razie nie ma dowodów na skopiowanie danych, to nie można wykluczyć ich wycieku. Hakerzy wykorzystali lukę w zabezpieczeniach, by dostać się do zasobów systemu.

Wyciek danych MKiDN – co grozi użytkownikom?

Problem jest bardzo poważny, bo w systemie SOP zarejestrowanych jest około 24 tysiące użytkowników. To 14 tysięcy kont związanych z programami ministra kultury i 10 tysięcy kont stypendystów. Hakerzy, włamując się do systemu, mogli uzyskać dostęp do niezwykle wrażliwych informacji. Ministerstwo w oficjalnym komunikacie ostrzegło, że naruszenie mogło dotyczyć danych, które w niepowołanych rękach stają się potężnym narzędziem do popełnienia oszustwa.

Jakie konkretnie dane mogły wpaść w ręce przestępców? Lista jest długa i niepokojąca:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania i zameldowania,

numer telefonu i adres e-mail,

numer PESEL,

numer i seria dowodu osobistego,

obywatelstwo,

numer rachunku bankowego.

Możliwy wyciek danych MKiDN jest szczególnie groźny, ponieważ hakerzy mogli wejść w posiadanie kompletnych informacji potrzebnych do kradzieży tożsamości. Mając taki pakiet danych, oszuści mogą próbować wyłudzić kredyt, wziąć pożyczkę-chwilówkę na nasze nazwisko, zarejestrować na nas kartę SIM czy nawet założyć firmę w celu wyłudzenia podatku VAT. Resort kultury ostrzega wprost przed próbami podszywania się pod poszkodowane osoby i oszustwami. To realne ryzyko, którego nie można lekceważyć.

Co robić po ataku? Resort działa, ale zaleca ostrożność

Sytuacja jest dynamiczna, a służby państwowe pracują nad wyjaśnieniem sprawy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi analizę techniczną, by ustalić, jak dokładnie doszło do ataku i kto za nim stoi. Sprawę bada też Urząd Ochrony Danych Osobowych, który analizuje zgłoszenie o naruszeniu przesłane przez resort kultury.

Co to oznacza dla tysięcy osób i instytucji, które na co dzień korzystają z dotacji? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, że mimo paraliżu systemu, przygotowano awaryjną procedurę umożliwiającą realizację przyznanych już dofinansowań. Rzecznik resortu, Piotr Jędrzejowski, potwierdził, że instrukcje są właśnie przekazywane do beneficjentów. To kluczowa informacja dla tych, którzy czekają na pieniądze. Niestety, cyberatak na ministerstwo kultury ma też długofalowe skutki – nabory wniosków na 2027 rok zostały wstrzymane do odwołania.

Najważniejsze jest jednak to, co każdy użytkownik systemu SOP powinien zrobić, by chronić swoje dane. Ministerstwo wydało jasne zalecenia:

Zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na podejrzane e-maile, SMS-y i telefony. Oszuści mogą próbować podszywać się pod pracowników banku lub urzędu, by wyłudzić od Ciebie dodatkowe dane.

Uważaj na podejrzane e-maile, SMS-y i telefony. Oszuści mogą próbować podszywać się pod pracowników banku lub urzędu, by wyłudzić od Ciebie dodatkowe dane. Zastrzeż numer PESEL. To absolutna podstawa. Możesz to zrobić bezpłatnie przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Zastrzeżony PESEL uniemożliwia zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na Twoje dane.

To absolutna podstawa. Możesz to zrobić bezpłatnie przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Zastrzeżony PESEL uniemożliwia zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na Twoje dane. Monitoruj swoje konto bankowe. Sprawdzaj regularnie historię transakcji i zwróć uwagę na wszelkie nietypowe operacje.

Sprawdzaj regularnie historię transakcji i zwróć uwagę na wszelkie nietypowe operacje. Rozważ wymianę dowodu osobistego. Jeśli masz podejrzenie, że numer i seria Twojego dokumentu mogły wyciec, jego wymiana może być dobrym pomysłem.

Jeśli masz podejrzenie, że numer i seria Twojego dokumentu mogły wyciec, jego wymiana może być dobrym pomysłem. Zmień hasła. Jeśli hasło do systemu SOP było używane przez Ciebie w innych serwisach internetowych, natychmiast je zmień.

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