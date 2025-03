Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony. Jaka kwota na to jest przeznaczona?

Deutsche Bank zwalnia i zamyka oddziały

Deutsche Bank, gigant niemieckiej bankowości, ogłosił kolejną falę zwolnień. Redukcja zatrudnienia dotknie około 2 tys. pracowników. Jak tłumaczy prezes firmy, Christian Sewing, decyzja ta podyktowana jest koniecznością obniżenia kosztów, szczególnie w sektorze bankowości osobistej. Oprócz zwolnień, bank planuje również zamknięcie niektórych swoich oddziałów.

Christian Sewing argumentuje, że pomimo wcześniejszych redukcji, koszty operacyjne banku wciąż pozostają zbyt wysokie. Sektor bankowości osobistej generuje szczególnie duże obciążenia, co zmusza zarząd do podjęcia trudnych decyzji. Zwolnienia i zamknięcia oddziałów mają na celu usprawnienie działalności i poprawę rentowności Deutsche Bank.

Deutsche Bank w liczbach

Deutsche Bank to największy bank w Niemczech, zatrudniający na całym świecie około 90 tys. osób. Jest to instytucja o strategicznym znaczeniu dla niemieckiej gospodarki. Mimo swojej pozycji, bank od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi i restrukturyzacją. Ostatnia fala zwolnień jest kolejnym krokiem w procesie naprawy i optymalizacji kosztów. W ubiegłym roku bank zwolnił już 3,5 tys. pracowników.

Zwolnienia w niemieckich firmach – trend czy wyjątek?

Deutsche Bank nie jest jedyną niemiecką firmą, która zdecydowała się na redukcję zatrudnienia. Podobne decyzje podjęły również inne znane przedsiębiorstwa, w tym gigant motoryzacyjny Audi. Firma ta ogłosiła plany redukcji do 7500 stanowisk w Niemczech do 2029 roku. Te informacje wskazują na szerszy trend w niemieckiej gospodarce, gdzie firmy starają się obniżyć koszty i zwiększyć efektywność w obliczu globalnej konkurencji i wyzwań ekonomicznych. Czy to początek kryzysu, czy jedynie racjonalizacja działalności? Czas pokaże.

