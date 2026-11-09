Wielki wyciek danych w Rosji! Hakerzy ujawnili skalę strat armii Putina. Liczby szokują

Hakerzy ujawnili dane o rosyjskich stratach. Ponad 450 tys. zabitych

Na przełomie października i listopada białoruscy hakerzy przeprowadzili atak na stronę rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat). Po włamaniu w serwisie pojawiły się logotypy dwóch grup hakerskich: Białoruskich Cyberpartyzantów oraz Silent Crow. Obie organizacje zostały uznane przez rosyjskie władze za „organizacje ekstremistyczne”. Z ujawnionych informacji wynika, że od początku inwazji na Ukrainę zginęło ponad 450 tys. żołnierzy armii Putina.

Rosstat przyznał, że padł ofiarą cyberataku, ale jednocześnie zaprzeczył doniesieniom o wycieku danych. Rosyjskie władze nie podają oficjalnych informacji o liczbie żołnierzy poległych na froncie. Jednocześnie podważają niezależne szacunki, uznając je za niewiarygodne.

Janis Kluge, kierujący działem ds. Rosji i Eurazji w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, stwierdził, że działania białoruskich hakerów doprowadziły do „najpoważniejszego wycieku danych dotyczącego rosyjskich strat”.

–Można uznać za fakt, że wojna nigdy nie była tak krwawa, jak obecnie - powiedział.

Dane o rosyjskich stratach. Rzeczywista liczba zabitych może być jeszcze wyższa

Faktyczna liczba ofiar może być znacznie większa. Ujawnione zestawienie nie obejmuje bowiem żołnierzy uznanych za zaginionych ani około 27 tys. zagranicznych bojowników, którzy według szacunków zostali zwerbowani do rosyjskiej armii.

Dane te są zbliżone do wcześniejszych wyliczeń dotyczących strat Rosji. Na początku września brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że po rosyjskiej stronie zginęło już ponad 500 tys. osób. Łączna liczba zabitych i rannych może natomiast wynosić nawet 1,5 mln.

Nie wszystkie przypadki śmierci uwzględnione w ujawnionej bazie były bezpośrednio związane z walkami. Ponad 14 tys. wojskowych zmarło z innych przyczyn, takich jak choroby, wypadki drogowe czy samobójstwa. Następne 32 tys. osób zmarło wskutek obrażeń odniesionych przynajmniej rok wcześniej.

Białoruscy Cyberpartyzanci (Belarus Cyber Partisans) przeprowadzili także własne obliczenia, przyjmując inną metodologię. Uwzględnili wyłącznie żołnierzy, którzy ponieśli śmierć bezpośrednio w wyniku działań bojowych. Według tych wyliczeń liczba zabitych wynosi 393 881.

Rosyjskie regiony ponoszą ogromne straty. Najbardziej cierpią mniejszości etniczne

Z wykradzionych informacji wynika również, że mobilizacja i rekrutacja do rosyjskiego wojska szczególnie mocno dotknęły republiki zamieszkane przez mniejszości etniczne. Tymczasem w największych miastach, w tym w Moskwie, udział mieszkańców w ogólnych stratach jest mniejszy, niż wynikałoby to z liczby ludności.

Badaczka Maria Wiuszkowa w rozmowie z „Moscow Times” oceniła, że sposób prowadzenia rekrutacji przez Kreml w przypadku niektórych najmniejszych grup etnicznych oznacza w praktyce „wyniszczenie całych narodów”. Rosjan zachęcano do wstępowania do armii wysokimi zarobkami oraz znacznymi świadczeniami wypłacanymi rodzinom poległych. Dla części mężczyzn służba wojskowa była również sposobem na uniknięcie więzienia.

Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę na każdy kilometr kwadratowy terytorium zajętego przez rosyjskie wojska przypada średnio 6,2 zabitego rosyjskiego żołnierza. Z roku na rok straty ponoszone podczas zdobywania kolejnych obszarów są coraz większe. Liczba odnotowanych zgonów wzrasta, podczas gdy tempo rosyjskich postępów na froncie wyraźnie spadło.