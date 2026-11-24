Szefowie firm zapominają o własnym zdrowiu

Prowadzenie własnej firmy pochłania mnóstwo czasu i energii. Spotkania, rozmowy z klientami, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie kolejnych problemów sprawiają, że przedsiębiorcy często odkładają własne potrzeby na później. Niestety, dotyczy to również zdrowia.

Z badania wynika, że regularne badania lekarskie jako sposób dbania o dobrostan wskazuje zaledwie 15 proc. właścicieli i właścicielek firm. To dopiero siódme miejsce na liście najczęściej wybieranych działań. Nieco lepiej wypadają kobiety. Regularne badania wykonuje 17 proc. przedsiębiorczyń, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 14 proc.

– Prowadząc firmę, łatwo uznać, że zawsze jest coś pilniejszego: spotkanie, decyzja, klient czy problem, który trzeba rozwiązać. Ale zdrowia nie można delegować – mówi Jacek Rozwadowski, prezes zarządu enel-med.

Jak przyznaje, sam również nie zawsze znajdował czas na profilaktykę. Ostatnio zarezerwował jednak niemal cały dzień roboczy na kompleksowe badania. Dzięki temu mógł sprawdzić stan zdrowia w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania kilku placówek.

Podróże i sport tak, badania lekarskie nie

Problem pokazuje również raport EFL „Jak odpoczywają przedsiębiorcy”. Aż 77 proc. właścicieli firm pracuje dłużej niż osiem godzin dziennie, a 56 proc. skarży się na deficyt wolnego czasu.

Jak dbają o siebie, gdy już znajdą chwilę wytchnienia? Najczęściej zwalniają tempo pracy (36 proc.), wyjeżdżają na urlop lub podróżują (29 proc.) albo uprawiają sport (26 proc.). A badania lekarskie pozostają daleko w tyle.

Niepokojące dane przynosi także raport enel-med „Profilaktyka, która daje czas”. Chociaż 89 proc. Polaków zgadza się, że wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse na wyleczenie, regularne badania onkologiczne odpowiednie do wieku i płci wykonuje tylko 21 proc. badanych. Aż 27 proc. nie robi ich nigdy.

Praca przeszkadza w dbaniu o zdrowie

Jedną z głównych przeszkód jest deficyt wolnego czasu. Aż 41 proc. pracujących Polaków uważa, że obowiązki zawodowe ograniczają ich możliwości dbania o zdrowie. Kolejne 28 proc. przyznaje, że często lub bardzo często rezygnuje z badań z powodu pracy.

Tymczasem pracownicy chcieliby, żeby pracodawcy pomogli im zadbać o profilaktykę. Aż 67 proc. badanych chciałoby otrzymać specjalny czas na badania w godzinach pracy. Z tej możliwości skorzystałoby 76 proc. ankietowanych.

To pokazuje, że problemu nie rozwiążą same apele o regularne wizyty u lekarza. Potrzebne są również konkretne rozwiązania w firmach.

Szef musi dawać przykład pracownikom

Eksperci HR zwracają uwagę, że nawet najlepszy pakiet medyczny nie wystarczy, jeśli kierownictwo samo nie przestrzega zasad dbania o zdrowie. Pracownicy obserwują swoich przełożonych i szybko zauważają, czy deklaracje firmy mają pokrycie w rzeczywistości.

– Możemy mówić o wellbeingu i profilaktyce, ale jeżeli szef nie bierze urlopu, pracuje podczas choroby i sam odkłada badania, zespół dostaje komunikat, że zdrowie jest ważne dopiero wtedy, kiedy nie koliduje z pracą – podkreśla Alina Smolarek, dyrektorka HR enel-med.

Jej zdaniem działa to również w drugą stronę. Jeśli przełożony otwarcie mówi o swoich badaniach i nie oczekuje od podwładnych ciągłej dostępności, daje im sygnał, że troska o zdrowie nie jest powodem do wstydu.

Sześć dodatkowych godzin na badania. Firma znalazła rozwiązanie

Jednym z przykładów takiego podejścia jest program Healthy Hours, który działa w wybranych placówkach medycznych. Pracownicy otrzymują sześć dodatkowych, płatnych godzin rocznie. Mogą przeznaczyć je na badania profilaktyczne lub konsultacje lekarskie w czasie pracy. Nie muszą przy tym wykorzystywać własnego urlopu.

W jednej z takich firm po dziesięciu miesiącach funkcjonowania programu skorzystał z niego już co drugi pracownik firmy. Rozwiązanie jest rozwijane także z myślą o innych przedsiębiorstwach i pracodawcach.

Przekaz dla przedsiębiorców i pracowników jest taki, że jeśli największą przeszkodą w dbaniu o zdrowie jest brak czasu, pracodawca może pomóc go znaleźć. Ale równie ważne jest to, by szefowie sami korzystali z profilaktyki. Bo trudno wymagać od pracowników troski o zdrowie, jeśli kierownictwo pokazuje im, że zawsze ważniejsza jest praca.

Złoty Laur 2026 - Biznes i innowacje - BGK