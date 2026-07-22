ZUS podnosi pensje lekarzom. Co to oznacza dla pacjentów i czekających na rentę?

To wiadomość, która z pewnością ucieszy wielu pacjentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach swojej kadry medycznej. Jak informuje ZUS, od 16 lipca 2026 roku obowiązuje nowe rozporządzenie, które wiąże pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. To strategiczny ruch, który ma zwiększyć atrakcyjność pracy w ZUS i ułatwić pozyskiwanie nowych specjalistów.

Dlaczego jest to tak ważne? Każdy, kto starał się o rentę ZUS, świadczenie rehabilitacyjne czy dodatek pielęgnacyjny, wie, jak kluczową rolę odgrywa tu orzecznictwo lekarskie. Braki kadrowe często oznaczały dłuższy czas oczekiwania na decyzję. Nowe zasady mają być receptą na te problemy i pomóc w budowaniu stabilnej kadry medycznej, zwłaszcza w kontekście dużej reformy cyfrowej planowanej na początek 2027 roku.

Nowe zarobki w ZUS. Ile dostanie lekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta?

Nowe przepisy wprowadzają konkretne i, co równie ważne, przejrzyste widełki płacowe. Dzięki nim pensje będą automatycznie dostosowywane do sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS, lekarz orzecznik ZUS może teraz zarobić od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto miesięcznie. Pielęgniarki i pielęgniarze mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, a fizjoterapeuci od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

Zmiany w orzecznictwie ZUS. Nowe zadania dla pielęgniarek i ułatwienia dla lekarzy

Wzrost wynagrodzeń to jednak dopiero początek dobrych wiadomości. Jest to część szerszej reformy, którą zapoczątkowała ustawa z grudnia 2025 roku. Jej celem jest nie tylko przyciągnięcie ekspertów wyższymi płacami, ale również usprawnienie całego, często krytykowanego systemu orzecznictwa. Zmiany otwierają drogę do wykonywania części zadań orzeczniczych przez specjalistów fizjoterapii oraz pielęgniarstwa, co może dodatkowo odciążyć lekarzy.

Co więcej, wspomniana ustawa uelastyczniła zasady współpracy z kadrą medyczną, dopuszczając zarówno umowy o pracę, jak i umowy o świadczenie usług. Złagodzono także wymagania wobec lekarzy, otwierając drzwi dla medyków w trakcie specjalizacji czy tych z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem. To sygnał, że ZUS chce skuteczniej walczyć z brakami kadrowymi. Obecnie na umowę o pracę zatrudnionych jest 649 lekarzy, a potrzeby są znacznie większe.

Koniec z czekaniem w nieskończoność? E-wizyty i elektroniczne orzeczenia od 2027 roku

Wszystkie te działania mają jeden cel: przygotować ZUS na kolejny etap reformy, który wejdzie w życie od 2027 roku i ma bezpośrednio wpłynąć na komfort pacjentów. To prawdziwa cyfrowa rewolucja. Jak zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, planowane jest wprowadzenie w pełni elektronicznych orzeczeń, co ma wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Pacjenci będą mogli również korzystać z e-wizyt, czyli konsultacji online, a cała procedura ma zostać uproszczona. Co najważniejsze, wprowadzenie maksymalnych terminów na wydanie orzeczenia to obietnica, że skończy się oczekiwanie na decyzję w nieskończoność.