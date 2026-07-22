Pilne ostrzeżenie GIS: Czego dotyczy wycofany produkt?

Główny Inspektorat Sanitarny pilnie aktualizuje swoje wcześniejsze ostrzeżenie z 3 lipca 2026 roku, informując o stwierdzeniu obecności niezadeklarowanego glutenu w popularnym daniu gotowym. Działania kontrolne Inspekcji Weterynaryjnej ujawniły, że produkt może być niebezpieczny dla zdrowia osób cierpiących na alergię lub nietolerancję glutenu, co jest kluczową informacją dla konsumentów dbających o bezglutenową dietę.

Kontrole przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym Międzychód Nowicka sp. j. wykazały gluten zarówno w archiwalnych próbkach gotowych produktów, jak i w kiełbasie użytej do ich produkcji. Oznacza to, że osoby wrażliwe na ten składnik, spożywając ten bigos, mogą doświadczyć niepożądanych reakcji alergicznych, od łagodnych po poważne.

Bigos z mięsem i kiełbasą: Które partie są zagrożone?

Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu, który z pewnością często gości na polskich stołach. Mowa o daniu gotowym "Bigos z mięsem i kiełbasą, 500 g". Jego producentem jest Międzychód Nowicka sp. j., ul. Poznańska 43, Sobota, 62-090 Rokietnica, z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym PL 30145502 WE.

Problem wynika z niezadeklarowanej obecności glutenu, który nie został wymieniony w składzie na etykiecie. To zjawisko może wprowadzać w błąd konsumentów, którzy świadomie unikają tego alergenu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące partie produktu, identyfikowane po dacie minimalnej trwałości i numerze partii:

Data minimalnej trwałości/ Numer partii: 10.2027 10A

Data minimalnej trwałości/ Numer partii: 11.2027 13A

Data minimalnej trwałości/ Numer partii: 12.2027 12A

Data minimalnej trwałości/ Numer partii: 03.2028 19A

Data minimalnej trwałości/ Numer partii: 03.2028 27A

Data minimalnej trwałości/ Numer partii: 04.2028 03A

Co zrobił producent, a co służby weterynaryjne?

Po wykryciu problemu, producent, Międzychód Nowicka sp. j., niezwłocznie podjął działania. Firma poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie o wynikach badań, które potwierdziły obecność glutenu w próbkach archiwalnych produktów oraz w użytych składnikach, w tym kiełbasie. Producent przystąpił do identyfikacji wszystkich miejsc wysyłki kwestionowanych partii bigosu, aby jak najszybciej powiadomić swoich odbiorców oraz dostawcę wadliwej kiełbasy. Cały zapas produktu znajdujący się w magazynie zakładu został zabezpieczony, aby nie trafił do sprzedaży.

Równolegle, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie, po otrzymaniu wyników badań, uruchomił procedury kontrolne. W odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości, wydał decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wszystkich produktów wyprodukowanych w okresie od 10 października 2025 roku do 3 kwietnia 2026 roku. Poinformowano także organy nadzorujące podmioty, do których trafiły zanieczyszczone partie, oraz organ odpowiedzialny za nadzór nad producentem kiełbasy, aby zapobiec dalszej dystrybucji. Produkty znajdujące się w magazynie firmy objęto całkowitym zakazem wprowadzania do obrotu, co ma zminimalizować ryzyko dla konsumentów.

Kto powinien uważać i co robić z niebezpiecznym bigosem?

Apel GIS jest jednoznaczny: osoby z rozpoznaną nietolerancją glutenu lub alergią na ten składnik absolutnie nie powinny spożywać bigosu z mięsem i kiełbasą pochodzącego z partii wymienionych w tym ostrzeżeniu. Nawet niewielka ilość glutenu może wywołać u nich poważne objawy, dlatego ostrożność jest kluczowa. Jeśli posiadasz ten produkt, najlepiej zwrócić go do miejsca zakupu lub zutylizować, aby uniknąć przypadkowego spożycia.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Bigos z mięsem i kiełbasą, 500 g

Bigos z mięsem i kiełbasą, 500 g Producent: Międzychód Nowicka sp. j., ul. Poznańska 43, Sobota, 62-090 Rokietnica, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30145502 WE

Międzychód Nowicka sp. j., ul. Poznańska 43, Sobota, 62-090 Rokietnica, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30145502 WE Zagrożenie: Niezadeklarowana obecność składnika alergennego – glutenu.

Niezadeklarowana obecność składnika alergennego – glutenu. Zalecenie dla konsumentów: Osoby z nietolerancją lub alergią na gluten nie powinny spożywać produktu.

Osoby z nietolerancją lub alergią na gluten nie powinny spożywać produktu. Partie objęte wycofaniem (Data minimalnej trwałości / Numer partii): 10.2027 10A 11.2027 13A 12.2027 12A 03.2028 19A 03.2028 27A 04.2028 03A



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