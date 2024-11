Jakie podmioty dotuje budżet państwa? Bankruci, sieci handlowe i kluby piłkarskie

Kto dostaje duże pieniądze

Serwis internetowy bankier.pl wziął pod lupę pieniądze przyznawane rozmaitym firmom, spółkom, podmiotom. Jak podaje portal, Poczcie Polskiej w latach 2020-2024 została przyznano w sumie 242,77 mln zł, z czego 215,9 mln zł w ramach jednorazowej pomocy publicznej wypłaconej w 2022 r. Serwis podkreśla, że wówczas była potrzebna zgoda KE, która była także pierwszą taką decyzja wydaną na rzecz operatora pocztowego w UE. SUDOP nie pokazuje jednak kwot, jakie państwo wniosło do Poczty Polskiej w celu dokapitalizowania spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego. Okazuje się, że poprzez podnoszenie kapitału, pieniądze otrzymuje też Polska Grupa Górnicza w ramach redukcji zdolności produkcyjnych. Tym sposobem do PGG wędrują miliardy złotych, które państwo przekazuje, wcześniej sprzedając na ten cel obligacje.

Serwis podaje, że miliardy od państwa podobnie jak PGG otrzymała TVP. W badanym okresie wartość pomocy brutto udzielonej nadawcy publicznemu sięgnęła 10,67 mld zł. Największe przelewy pochodziły od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w każdym roku przekazywała po kilka miliardów złotych w ramach bezzwrotnej dotacji. W tym roku to już 1,91 mld zł. Bez pomocy nie obyło się i Polskie Radio, które w latach 2020-2024 (listopad) dostało 1,57 mld zł.

Ze wsparcia mają korzystać także kluby sportowe. Jak podaje bankier.pl, Jagiellonia Białystok - otrzymała w ciągu czterech lat 4,16 mln zł pomocy brutto, Legia Warszawa dostała 14,3 mln zł brutto, a Lech Poznań 6,5 mln zł. Spory zastrzyk gotówki miał pójść do Śląska Wrocław.

To nie koniec. Ze wsparcia korzystają także sieci handlowe. Bankier.pl wymienia, że Jeronimo Martins Polska zawiadujące dyskontem Biedronka otrzymał w badanym okresie 2,1 mln zł pomocy brutto. W przypadku Lidla było to 61,6 mln zł. Z kolei Żabka Polska otrzymała pomoc brutto o wartości 21 mln zł, a Dino 24,5 mln zł oznaczonych jako pomoc brutto. W większości były to dotacje od PFRON na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Z tej formy wsparcia korzystał także m.in. McDonald’s, który otrzymał w sumie 16,9 mln zł.

Pomoc dla firm farmaceutycznych

Z pomocy państwa w badaniach nad rozwijanymi lekami często korzystają firmy farmaceutyczne. Największa Polpharma dostała od 2020 r. blisko 418 mln zł pomocy brutto. Polfa Warszawa ponad 90 mln zł, Adamed 182 mln zł. Z branżowych spółek z GPW Celon Pharma zgarnęła w ciągu pięciu lat 280,5 mln zł, Ryvu 162,8 mln zł, Selvita 52 mln zł, Molecure 55,6 mln zł, a dawny Biomed Lublin, czyli obecnie Syntheverse ponad 80 mln zł.

Z pomocy publicznej korzystać miały także spółki z WIG20. Tutaj serwis bankier.pl zaznacza, że na pierwszy plan w tym gronie wysuwa się PGE, dla której to pomoc brutto wyniosła w ciągu czterech lat w sumie 4,3 mld zł. Ze spółek z WIG20 z pomocą publiczną jest też Orlen (1,17 mld zł), sporo dostał Orange, bo aż 811,8 mln zł pomocy brutto, co w głównej mierze wynika z zaangażowania firmy w projekty budowy sieci szerokopasmowego internetu.

Ponad 604,6 mln zł otrzymał KGHM, głównie z tytułu wsparcia firm energochłonnych. Z kolei JSW była beneficjentem 265,4 mln zł pomocy brutto, ale nominalnie z pożyczkami na preferencyjnych warunkach korzystała z ponad 2,5 mld zł. O 24,5 mln zł Dino była już mowa, a tylko nieco mniej – 23,7 mln zł – dostał CD Projekt. Ponad 10 mln zł pomocy brutto widnieje przy LPP, 5,6 mln zł przy PKO BP na działalność badawczo-rozwojową, a ponad 1 mln zł przy Pepco. W pozostałych spółkach z WIG20 uzyskana pomoc jest minimalna lub żadna.

Wsparcie dla różnych branż

To nie koniec. Lista jest długa. Jak podaje portal bankier.pl Volkswagen Polska, który z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej skorzystał z podatkowych preferencji, co w SUDOP widnieje jako 81,5 mln zł pomocy brutto. Z kolei przy hutach ArcelorMittal Polska widnieje 1 mld zł, głównie przez przyznanie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Na ponad 1,54 mld zł opiewała pomoc publiczna dla LOT-u.

Pod lupę wzięto też firmy bankrutujące. Na przykład Rafako jest beneficjentem 100,9 mln zł pomocy od 2020 r. Neonet dostał 43,4 mln zł, głównie z tytułu pomocy kryzysowej związanej z COVID-19. Z tego samego tytułu upadający Esprit otrzymał 2,8 mln zł. Spółka Liberty Częstochowa, do której należała upadła huta, dostała od 2020 r. 73,8 mln zł pomocy brutto.

Pomoc publiczna poza kontrolą

Podane przykłady to wierzchołek góry lodowej, bo jak co roku raportuje UOKiK, pomoc publiczna jest liczona w dziesiątkach miliardów złotych i od lat przekracza 1 proc. Przez ostanie kryzysy związane z COVID-19 czy wojną w Ukrainie państwa unijne coraz bardziej dotowały swoich przedsiębiorców, co sprawiło, że skokowo w UE wzrosła wartość pomocy dla przedsiębiorstw finansowanej z podatków, a dokładniej finansowanej w większości długiem, na którego obsługę idą nasze podatki.