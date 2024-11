Kolejne zwolnienia grupowe! Wywieziono linię produkcyjną i sprzedano halę

Polaków czeka praca do śmierci? Statystyki są nieubłagane. Te roczniki czeka dramat!

Grupowe zwolnienia w Tychach. Kolejne osoby tracą pracę w FCA Poland

Jak podała Iwona Kaltenberg z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach portalowi Tychy.info, do instytucji trafiło pismo o planie zwolnień grupowych do końca listopada 2024 roku. To już kolejne grupowe zwolnienia w spółce, tym razem stracić pracę ma 90 osób w Zakładzie Budowy Tłoczników.

Zwolnienia w Tychach wynikają z szerszych zwolnień grupowych w grupie Stellantis. W zakładach koncernu w Bielsku-Białej zlikwidowano zakład FCA Powertrain. Pracę straciło ok. 800 pracowników, linia produkcyjna z zakładu została zdemontowana i wywieziona do Brazylii, gdzie produkcja będzie kontynuowana. W Polsce została zawieszona. Ponadto kompleks przemysłowy sprzedano katowickiemu deweloperowi za 25 mln euro. Obecnie w zakładzie produkcyjnym pozostali tylko pracownicy administracyjni, którzy pracują nad zakończeniem procesu całkowitej likwidacji fabryki.

Choć przejęciem FCA Powertrain interesowała się Polska Grupa Zbrojeniowa ze względu na rozbudowaną infrastrukturę i bocznice kolejowe, ostatecznie z pomysłu się wycofano.

Trwa restrukturyzacja w Stellantis. Setki Polaków tracą pracę

Zwolnienia w Stellantis wpływają na lokalny rynek pracy w Tychach i Bielsku-Białej, w której koncern był jednym z kluczowych pracodawców. O ile część pracowników dostała propozycje przenosin do innych zakładów, to spora część straciła pracę. Powiatowe Urzędy Pracy już przygotowują specjalne programy wsparcia dla zwolnionych pracowników.

Zwolnienia są związane z zakończeniem produkcji popularnych aut Stellantis z segmentu A, czyli Fiata 500 i Lancii Ypsilon II.

Zwalniają także inne firmy z branży motoryzacyjnej związane z FCA Poland. MA Polska S.A. zwolniło 250 pracowników, a BCUBE Poland Logistics zwolniło 120 pracowników.