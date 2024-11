Masowe zwolnienia w wielkiej firmie. Kto może stracić pracę?

Tusk tworzy nowy "superrząd". Będą typować Polaków do kontroli

Znana firma zapowiada wielkie zwolnienia pracowników. Pracę może stracić 5,5 tys. pracowników. Jak podaje Reuters, Bosch zamierza też ograniczyć godziny pracy tym. Już większość osób jest w spółce zatrudnionych w pełnym lub niemal pełnym wymiarze czasowym - od 38 do 40 godzin. W ramach dalszego cięcia kosztów i odpowiedzi na realia rynkowe liczba godzin części pracowników zostanie zredukowana do 35 godzin. Otrzymają oni za pracę proporcjonalnie niższe wynagrodzenie. Redukcja godzin pracy ma dotyczyć 450 osób. Cała restrukturyzacja ma zostać zakończona do końca 2027 r.

Jak podają agencje i media, zwolnienia obejmą przede wszystkim pracowników działu Cross-Domain Computing Solutions, w który rozwijane jest oprogramowanie i sprzęt na potrzeby nowoczesnych samochodów. Jak podaje Deutsche Welle, popyt na m.in. zaawansowane systemy wspomagania i automatyzacji prowadzenia okazał się niższy, niż zakładał Bosch.

Czy sytuacja w Boschu w Niemczech wpłynie na inwestycje w Polsce, gdzie pracuje ok. 8,5 tys. pracowników, a planowane są kolejne inwestycje. W kwietniu zeszłego roku ministerstwo rozwoju i technologii ogłosiło, że na Dolnym Śląsku za 1,3 mld zł powstanie fabryka pomp ciepła Boscha.

Firma Bosch

Robert Bosch GmbH (zapis stylizowany: BOSCH) – to niemieckie przedsiębiorstwo, zajmujące się produkcją techniki motoryzacyjnej i przemysłowej, dóbr użytkowych oraz technicznego wyposażenia budynków. Powstało w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha. Współcześnie jest to koncern skupiający fabryki i dysponujący siecią dystrybucyjną oraz serwisową, posiadający około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata oraz 13 tys. zakładów serwisowych w ponad 140 krajach świata. Działalność Grupy Bosch dzieli się na trzy działy: technikę motoryzacyjną, technikę przemysłową oraz dobra użytkowe i techniczne wyposażenie budynków.