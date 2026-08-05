Polska na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu, co stanowi fundamentalną zmianę w podejściu do migracji.

Rząd RP podkreśla, że twarde stanowisko ma zniechęcić przemytników i jest odpowiedzią na instrumentalne wykorzystywanie migracji jako narzędzia presji politycznej.

Coraz więcej państw UE popiera polski "twardy kurs", zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych.

Ustalenia Rady UE, w tym przyspieszenie deportacji, wskazują na przełom, gdzie bezpieczeństwo granic staje się priorytetem, a polskie doświadczenia inspiracją dla całej Wspólnoty.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Najważniejsza propozycja rządu Donalda Tuska zakłada, że nielegalny wjazd na terytorium Unii powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do problemu, który od lat dzieli Europę. Wiceminister Maciej Duszczyk podkreślił, że skuteczna ochrona granic musi być absolutnym priorytetem, a migracje muszą podlegać pełnej kontroli.

Co w praktyce oznacza propozycja rządu Donalda Tuska?

Stanowisko Polski to sygnał, że czas na półśrodki się skończył. Propozycja, by nielegalne przekroczenie granicy zamykało drogę do legalizacji pobytu, to próba odebrania argumentów przemytnikom i zniechęcenia do podejmowania ryzykownych prób dostania się do Europy. Wiceminister Duszczyk, przedstawiając polskie doświadczenia z granicy z Białorusią, argumentował, że instrumentalne wykorzystywanie migrantów do wywierania presji politycznej stało się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa całej Wspólnoty.

Polskie rozwiązania, takie jak rozbudowa fizycznych zabezpieczeń na granicy, zostały przedstawione jako skuteczny model ochrony granic UE. Rząd Donalda Tuska uważa, że w sytuacji, gdy migracja jest używana jako broń, utrzymanie nieograniczonego dostępu do procedury azylowej może być po prostu niemożliwe. To jasny sygnał, że bezpieczeństwo granic jest dla obecnego rządu ważniejsze niż dotychczasowe, często nieskuteczne, procedury.

Unia Europejska idzie za Polską. Jakie będą kolejne kroki?

Co ciekawe, twardy kurs Polski zyskuje coraz więcej zwolenników w Unii. Jak wynika z komunikatu MSWiA, uczestnicy spotkania zgodzili się, że migracja to wyzwanie bezpośrednio związane z bezpieczeństwem. Wśród najważniejszych ustaleń znalazła się nie tylko konieczność utrzymania pełnej kontroli nad granicami, ale też zgoda na zwiększenie unijnego wsparcia na budowę fizycznych barier granicznych.

To przełom. Jeszcze kilka lat temu takie pomysły były w Brukseli tematem tabu. Dziś, po liście 22 przywódców, pod którym podpisał się premier Donald Tusk, nikt już nie ma wątpliwości, że potrzebne są zdecydowane działania. Uczestnicy spotkania zgodzili się również co do potrzeby przyspieszenia procedur powrotowych i deportacji osób, które nie mają prawa do pobytu na terytorium Wspólnoty. Wygląda na to, że polskie stanowisko w sprawie nielegalnej migracji staje się powoli stanowiskiem całej Unii.

RZĄD NIE RADZI SOBIE Z IMIGRANTAMI