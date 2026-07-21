Liczba deportacji z Polski gwałtownie wzrosła, osiągając 5640 w pierwszym półroczu, z rekordowymi miesiącami marcem i kwietniem, co świadczy o rosnącej skuteczności służb.

Większość kosztów (85-90%) operacji powrotowych pokrywa Unia Europejska i Frontex, a eksperci podkreślają, że deportacje są tańsze niż utrzymywanie imigrantów w Polsce.

Główne kierunki lotów deportacyjnych to Gruzja, Uzbekistan i Kolumbia, a powody obejmują nielegalny pobyt, naruszenie prawa czy zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

Polska nie domaga się zwrotu kosztów od krajów pochodzenia deportowanych, przedkładając dobre relacje międzynarodowe nad odzyskiwanie niewielkich kwot.

Rekordowa liczba deportacji z Polski. Skąd ten nagły wzrost?

Statystyki Straży Granicznej nie pozostawiają złudzeń. W pierwszej połowie 2026 roku loty deportacyjne objęły 5640 cudzoziemców, co w porównaniu do 4420 osób w tym samym okresie 2025 roku oznacza wzrost o 28 proc. To przyspieszenie jest jeszcze bardziej widoczne, gdy spojrzymy na dane z poprzednich lat. Całkowita liczba deportacji w 2022 roku była o połowę niższa niż tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Jak informuje rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej Anna Sobieska-Tekień, zmieniają się też główne kierunki powrotów. „W 2025 r. najczęściej powracającymi drogą lotniczą byli obywatele Gruzji i Uzbekistanu, a w 2026 r. obywatele Gruzji i Kolumbii” – wyjaśnia. Dane obejmują zarówno osoby, które zgodziły się na dobrowolny wyjazd, jak i te deportowane przymusowo.

2022 r. – ok. 3800 deportacji

2023 r. – ok. 7300 deportacji

2024 r. – ok. 8550 deportacji

2025 r. – ok. 9700 deportacji

Zdaniem Wojciecha Dzięgla, eksperta Fundacji Pułaskiego, to efekt rosnącej skuteczności polskich służb i odpowiedzi na społeczne oczekiwania dotyczące szczelności granic.

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Kto płaci za deportacje imigrantów z Polski?

To jedno z kluczowych pytań, na które nie ma prostej odpowiedzi. Teoretycznie koszty powinna ponosić osoba deportowana, ale w praktyce jest to martwy przepis. W rzeczywistości za wszystko płaci strona wydalająca, czyli Polska. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem deportacji pokrywane są zarówno ze środków budżetu państwa, jak i funduszy Unii Europejskiej, w tym agencji Frontex.

Straż Graniczna przyznaje, że nie prowadzi szczegółowych wyliczeń, ile dokładnie kosztuje to polskiego podatnika. Jak tłumaczy Anna Sobieska-Tekień, „podawanie cząstkowych wyliczeń Straży Granicznej nie odda rzeczywistej skali, a wręcz może zniekształcić obraz sytuacji”. Wiadomo jednak, że wsparcie z zewnątrz jest ogromne. Aż 85-90 proc. wszystkich operacji powrotowych odbywa się przy finansowym i logistycznym udziale Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Źródło: rp.pl

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