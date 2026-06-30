Wejście Czarnogóry do UE ma kosztować 3,2 mld euro, co stanowi mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii.

Czarnogóra jest najbliżej członkostwa w UE i może zostać 28. państwem członkowskim już w 2028 roku.

Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.

Będzie to pierwsze rozszerzenie UE od 2013 roku, a szczegóły wpływu na budżet Wspólnoty są jeszcze negocjowane.

Kiedy Czarnogóra wejdzie do Unii Europejskiej? To historyczny moment

Unia Europejska szykuje się na moment, na który czekała od ponad dekady. Jak ogłosili na początku czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, Czarnogóra ma realną szansę stać się 28. krajem członkowskim do 2028 roku. Byłoby to pierwsze rozszerzenie Wspólnoty od 2013 roku, kiedy to do unijnej rodziny dołączyła Chorwacja.

Decyzja ta nie jest przypadkowa. Wśród wszystkich państw kandydujących to właśnie Podgorica jest najdalej w procesie akcesyjnym. To kluczowa informacja, która tłumaczy, dlaczego to właśnie ten bałkański kraj jest na ostatniej prostej do członkostwa. Czarnogóra jako jedyny kandydat otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, a w maju tego roku rozpoczęła prace nad finalnym traktatem akcesyjnym. To pokazuje ogromny postęp i determinację tego kraju w drodze do pełnej integracji. Proces ten nabiera tempa, a perspektywa 2028 roku staje się coraz bardziej realna.

Ile będzie kosztować rozszerzenie UE i co to oznacza dla budżetu?

Każde rozszerzenie Wspólnoty wiąże się z konkretnymi kosztami. Tym razem Komisja Europejska postanowiła od razu przedstawić finansowe konsekwencje tego procesu. To kwota, która na pierwszy rzut oka może wydawać się ogromna, ale po przeliczeniu nabiera zupełnie innego wymiaru.

Jak poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier, rozszerzenie UE o Czarnogórę będzie kosztować 3,2 mld euro, co w przeliczeniu oznacza mniej niż jedno euro rocznie na obywatela UE. Mówiąc wprost, to symboliczny koszt w skali całej Unii, który ma otworzyć drzwi do historycznej zmiany. "Czarnogóra zbliża się do ostatniej fazy procesu akcesyjnego do UE. Celem zaprezentowanego dzisiaj pakietu jest zapewnienie, że przystąpienie Czarnogóry do UE będzie przebiegać płynnie i bez zakłóceń" – podkreślił rzecznik.

Oczywiście, wejście nowego kraju wpłynie na unijny budżet. Państwa członkowskie solidarnie płacą składki, z których później finansowane są m.in. rolnictwo czy rozwój regionalny. To, ile dokładnie Czarnogóra wniesie do wspólnej kasy i ile z niej otrzyma, zostanie określone podczas negocjacji nad nowym budżetem UE na lata 2028-2034. Bruksela liczy jednak, że korzyści znacznie przewyższą koszty. "Ważne jest, aby rozszerzenie przyniosło korzyści jednolitemu rynkowi, by stworzyło nowe możliwości w zakresie zatrudnienia, handlu i inwestycji" – podsumował Guillaume Mercier.

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