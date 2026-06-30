Prognozowana waloryzacja emerytur w 2027 roku wyniesie około 3,66%, co jest znacznie mniej niż tegoroczne 5,3%.

Niższe podwyżki wynikają głównie ze spowolnienia inflacji, która w czerwcu 2026 roku osiągnęła zaledwie 2,5%.

Dla przykładu, minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł brutto, do poziomu 2 051 zł brutto.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2027 roku, a zwaloryzowane świadczenia trafią do seniorów od 1 marca.

Podwyżki emerytur 2027. GUS opublikował nowe dane

Coraz więcej wskazuje na to, że waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku będzie jedną z najniższych od kilku lat. Wszystko za sprawą wyraźnego spowolnienia inflacji. Z najnowszego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w czerwcu 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 2,5 proc. niż rok wcześniej. To mniej niż w maju, gdy inflacja wynosiła 3,1 proc., a także mniej od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 2,7 proc.

Waloryzacja emerytur 2027 zależy także od wynagrodzeń

Na wysokość przyszłorocznej waloryzacji wpływa nie tylko inflacja, ale również wzrost płac. Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku osiągnęło 9 173,24 zł, co oznacza wzrost o 5,8 proc. rok do roku. Połączenie tych danych daje obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,66 proc. To więcej niż wcześniejsza prognoza rządu, która zakładała 3,48 proc., ale jednocześnie wyraźnie mniej niż tegoroczna waloryzacja wynosząca 5,3 proc.

Ile wzrosną emerytury i renty w 2027 roku?

Szacunkowe wyliczenia pokazują, że wzrost świadczeń będzie odczuwalnie niższy niż w poprzednich latach. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z 1 978 zł brutto do około 2 051 zł brutto, czyli o około 72 zł. Prognozowane podwyżki przedstawiają się następująco:

* 3 000 zł brutto – wzrost o około 110 zł,* 4 000 zł brutto – wzrost o około 146 zł,* 5 000 zł brutto – wzrost o około 183 zł,* 6 000 zł brutto – wzrost o około 220 zł.

Dlaczego podwyżki emerytur będą niższe?

Niższa waloryzacja wynika z obowiązujących przepisów. Mechanizm waloryzacji ma przede wszystkim chronić realną wartość świadczeń przed skutkami inflacji i częściowo uwzględniać wzrost wynagrodzeń. Gdy ceny rosną wolniej, automatycznie niższy jest również wskaźnik waloryzacji.

Choć dla seniorów oznacza to skromniejsze podwyżki, spadek inflacji jest jednocześnie korzystnym sygnałem dla domowych budżetów, ponieważ ceny produktów i usług zwiększają się wolniej niż wcześniej. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony po publikacji pełnych danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń za 2026 rok. Nastąpi to w lutym 2027 roku, a zwaloryzowane emerytury i renty będą wypłacane od 1 marca 2027 roku.

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w GALERII

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]