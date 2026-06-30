Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, ruszył po 8 latach budowy, kosztując ok. 1 mld zł, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy.

Obiekt oferuje już 530 pokoi (docelowo 770), aquapark, baseny i największe sale konferencyjne w regionie, przyjmując gości mimo niepełnego otwarcia wszystkich części.

Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci Tadeusza Gołębiewskiego i wiązało się z kontrowersjami dotyczącymi skali i wycinki drzew, na które firma przedstawiła wyjaśnienia.

Gołębiewski Holding planuje modernizację pozostałych hoteli w Polsce, a w przyszłości rozważa budowę nowych obiektów za granicą, w krajach z dłuższym sezonem turystycznym.

Miliard złotych i 8 lat budowy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

To bez wątpienia jedna z najdłużej wyczekiwanych inwestycji hotelarskich w Polsce. Po latach prac, największy tego typu obiekt w kraju, Hotel Gołębiewski w Pobierowie, przyjął pierwszych gości. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele firmy Gołębiewski Holding po raz pierwszy oficjalnie podali koszt tej gigantycznej budowy. Jak się okazuje, pochłonęła ona zawrotną kwotę. Przedstawiciele firmy odpowiedzieli, że budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie kosztowała około 1 mld zł, z czego aż 70 proc. pochodziło ze środków własnych założyciela, Tadeusza Gołębiewskiego. Resztę stanowiło finansowanie zewnętrzne.

Obiekt, który ma docelowo oferować standard pięciu gwiazdek (proces certyfikacji jeszcze trwa), na razie działa częściowo. Do dyspozycji gości oddano około 530 pokoi, a wkrótce ma ich być 770. Otwarcie całości zaplanowano w ciągu najbliższych dwóch lat. Już teraz można jednak korzystać z licznych atrakcji, w tym aquaparku, basenów, strefy zabaw dla dzieci, restauracji, kawiarni oraz największych w regionie sal konferencyjnych.

Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie

Nagła śmierć założyciela i kontrowersje. Trudna droga do otwarcia

Inwestycja od początku budziła emocje, a jej realizacja nie była usłana różami. Droga do otwarcia hotelu nie była łatwa, a firma Gołębiewski Holding musiała zmierzyć się z kryzysem po śmierci założyciela. Tadeusz Gołębiewski zmarł nagle w 2022 roku, a ponieważ prowadził firmę jako jednoosobową działalność gospodarczą, biznes stanął w obliczu potężnego kryzysu sukcesyjnego. Jak przyznają dziś przedstawiciele zarządu, był to niezwykle trudny czas, który wymusił błyskawiczną i całkowitą reorganizację zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kontrowersje narosły także wokół skali obiektu i jego lokalizacji. Budowa w nadmorskim lesie wymagała wycięcia około 1,7 tys. drzew. Firma odpiera zarzuty, tłumacząc, że w zamian dokonano nasadzeń blisko 3,9 tys. nowych drzew. Co więcej, hotel powstał na terenie byłej, opuszczonej jednostki wojskowej. W ostatnim czasie w sieci głośno było również o nagraniach youtubera Książula, który krytycznie ocenił niektóre aspekty pobytu. Przedstawiciele hotelu zapewniają, że "każda uzasadniona reklamacja jest rozpatrywana". Pomimo tych wyzwań, firma doprowadziła projekt do końca, realizując wizję swojego założyciela.

Źródło: Business Insider

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