59,7 proc. badanych sprzeciwia się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Za członkostwem Ukrainy w UE opowiada się 35,3 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono na próbie 1068 osób.

Z najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET wynika, że 59,7 proc. badanych sprzeciwia się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Zwolenników takiego rozwiązania jest wyraźnie mniej – 35,3 proc., natomiast 5 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania.

Badanie pokazuje, że sceptycyzm wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę jest obecnie dominującym stanowiskiem wśród ankietowanych.

„Zdecydowanie nie” mówi co trzeci respondent

Autorzy badania zapytali uczestników wprost, czy ich zdaniem Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej. Za akcesją opowiedziało się 8,4 proc. osób, które odpowiedziały „zdecydowanie tak”, oraz 26,9 proc., które wybrały odpowiedź „raczej tak”.

Po przeciwnej stronie znalazło się 32,3 proc. respondentów, którzy są „zdecydowanie przeciw”, oraz 27,4 proc., którzy odpowiedzieli „raczej nie”. Oznacza to, że niemal sześciu na dziesięciu badanych nie popiera obecnie członkostwa Ukrainy w UE.

Debata trwa także w Europie

Kwestia przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej pozostaje jednym z najważniejszych tematów europejskiej polityki. Kijów od lat deklaruje chęć przystąpienia do Wspólnoty, a po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji proces integracji z UE znacząco przyspieszył.

Jednocześnie wejście nowego państwa do Unii wymaga jednomyślnej zgody wszystkich krajów członkowskich oraz spełnienia szeregu warunków dotyczących m.in. praworządności, reform gospodarczych i dostosowania prawa do unijnych standardów.

Wyniki mogą mieć znaczenie dla politycznej dyskusji

Temat relacji z Ukrainą od miesięcy wywołuje emocje w Polsce. Dotyczy nie tylko bezpieczeństwa i wojny za wschodnią granicą, ale również przyszłości wspólnego rynku, rolnictwa, funduszy unijnych czy migracji.

Opublikowany sondaż pokazuje, że opinia publiczna pozostaje w tej sprawie mocno sceptyczna. Wyniki mogą stać się jednym z ważniejszych punktów odniesienia w debacie o dalszym rozszerzaniu Unii Europejskiej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą wywiadów telefonicznych CATI w dniach 12–13 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

Michał Szczerba, europoseł KO [IMPACT 2026]