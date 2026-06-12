Błyskawiczny azyl albo deportacja. Pierwsze takie centrum już działa

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
2026-06-12 14:42

Unia Europejska uruchamia nowy system kontroli migracji. Na jednym z największych lotnisk powstało właśnie centrum, w którym imigranci mogą błyskawicznie usłyszeć decyzję o azylu lub deportacji. To pierwszy widoczny efekt paktu migracyjnego, który właśnie wszedł w życie i ma zmienić zasady gry w całej Europie.

Wnętrze lotniska Berlin Brandenburg z widokiem na zachodzące słońce i czerwoną rzeźbę pod sufitem. Ludzie poruszają się po hali odlotów, widoczne są stanowiska odpraw oraz schody ruchome. O nowym centrum migracyjnym na tym lotnisku przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Shutterstock Wnętrze lotniska Berlin Brandenburg z widokiem na zachodzące słońce i czerwoną rzeźbę pod sufitem. Ludzie poruszają się po hali odlotów, widoczne są stanowiska odpraw oraz schody ruchome. O nowym centrum migracyjnym na tym lotnisku przeczytasz na Super Biznes.
  • Unia Europejska wdraża rewolucyjny pakt migracyjny, otwierając w Berlinie pierwszy ośrodek do błyskawicznego rozpatrywania wniosków azylowych.
  • Nowe procedury mają drastycznie przyspieszyć decyzje o azylu lub deportacji, znacząco uszczelniając granice i ograniczając nielegalną migrację.
  • Sprawdź, co oznacza to dla całej Europy, w tym Polski, i czy te zmiany faktycznie powstrzymają nielegalny napływ migrantów.

Unia Europejska przechodzi do działania po wejściu w życie paktu migracyjnego. Na lotnisku w Berlinie uruchomiono specjalny ośrodek, w którym imigranci mają szybciej usłyszeć decyzję o przyznaniu azylu lub deportacji. To jeden z pierwszych namacalnych efektów nowych przepisów UE, które mają uszczelnić granice, ograniczyć nielegalną migrację i przyspieszyć odsyłanie osób bez prawa pobytu.

Berlin przeciera szlak dla nowego systemu

Nowy ośrodek powstał na lotnisku w Berlinie i ma służyć do prowadzenia przyspieszonych procedur azylowych. To właśnie tam urzędnicy będą szybciej analizować wnioski osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz podejmować decyzje dotyczące ich dalszego pobytu w Europie.

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Jeśli szanse na uzyskanie azylu okażą się niewielkie, procedura ma zakończyć się znacznie szybciej niż dotychczas. Celem jest również sprawniejsze przeprowadzanie deportacji osób, które nie spełniają warunków pobytu na terytorium Unii Europejskiej.

Za koordynację projektu odpowiada niemieckie MSW. Podobne centra funkcjonują już także na lotniskach we Frankfurcie nad Menem i Monachium.

To dopiero początek. Powstaną setki takich miejsc

Skala planowanych zmian jest ogromna. Zgodnie z wymogami wynikającymi z nowych regulacji Niemcy mają docelowo zapewnić 374 miejsca przeznaczone do prowadzenia tego typu procedur. Wiele podobnych ośrodków znajduje się jeszcze na etapie przygotowań. Bruksela chce jednak, aby system działał sprawnie w całej Unii Europejskiej i pozwalał szybko identyfikować osoby, które mają prawo do ochrony, a także te, które powinny zostać odesłane.

Pakt migracyjny już obowiązuje

W piątek oficjalnie zaczął obowiązywać pakt migracyjny i azylowy. To największa od lat reforma europejskiej polityki migracyjnej. Nowe przepisy przewidują obowiązkową rejestrację imigrantów, kontrole bezpieczeństwa, pobieranie danych biometrycznych oraz szybsze procedury dla osób, które mają niewielkie szanse na uzyskanie azylu.

Komisja Europejska przekonuje, że celem zmian jest lepsza ochrona granic zewnętrznych, ograniczenie nielegalnej migracji oraz usprawnienie procedur powrotowych.

Szybsze decyzje i więcej deportacji

Jednym z najważniejszych elementów reformy są właśnie przyspieszone procedury graniczne. Osoby uznane za stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lub takie, których wnioski mają niewielkie szanse powodzenia, mogą zostać zatrzymane na granicy i szybciej otrzymać decyzję odmowną.

Według zwolenników nowych przepisów ma to odstraszać osoby planujące nielegalny przyjazd do Europy. Krytycy odpowiadają jednak, że nawet najbardziej restrykcyjne rozwiązania nie zatrzymają całkowicie migracji.

Co to oznacza dla Polski?

Choć pierwszy głośny ośrodek uruchomiono w Berlinie, nowe przepisy dotyczą całej Unii Europejskiej. Polska zapowiada, że będzie wdrażać przede wszystkim rozwiązania związane z ochroną granic, kontrolami bezpieczeństwa i polityką powrotów. Dla wielu państw członkowskich najważniejszym testem będzie jednak skuteczność nowych procedur. To właśnie od nich zależy, czy pakt migracyjny rzeczywiście przyspieszy decyzje azylowe i zwiększy liczbę skutecznych deportacji osób, które nie otrzymają prawa pobytu w Unii Europejskiej.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026
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