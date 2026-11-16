Ograniczenia na granicy z Białorusią przedłużone

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o kolejnej decyzji dotyczącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Rząd, na wniosek resortu, postanowił przedłużyć czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Nowe przepisy będą obowiązywać przez kolejne 60 dni. Przedłużenie zacznie obowiązywać 17 listopada. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

MSWiA: bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem

Resort spraw wewnętrznych uzasadnia decyzję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. W komunikacie MSWiA podkreślono, że ochrona Polek i Polaków pozostaje priorytetem rządu.

To oznacza, że dotychczasowe ograniczenia na granicy z Białorusią nie zostaną na razie zniesione. Przez następne dwa miesiące będą obowiązywać te same zasady dotyczące możliwości składania wniosków o ochronę międzynarodową. Szczegóły decyzji rządu zostały przedstawione w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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