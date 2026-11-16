Rząd przedłuża zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią. Jest nowa decyzja

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-11-16 16:34

Nie ma zmian na granicy polsko-białoruskiej. Rząd zdecydował o kolejnym przedłużeniu czasowego zawieszenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową. Ograniczenia będą obowiązywać przez następne 60 dni, począwszy od 17 listopada. MSWiA tłumaczy decyzję względami bezpieczeństwa.

Przejście graniczne w Terespolu nocą. O przedłużeniu zawieszenia prawa do azylu przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Wojtek Jargiło/ PAP

Ograniczenia na granicy z Białorusią przedłużone

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o kolejnej decyzji dotyczącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Rząd, na wniosek resortu, postanowił przedłużyć czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Nowe przepisy będą obowiązywać przez kolejne 60 dni. Przedłużenie zacznie obowiązywać 17 listopada. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

MSWiA: bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem

Resort spraw wewnętrznych uzasadnia decyzję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. W komunikacie MSWiA podkreślono, że ochrona Polek i Polaków pozostaje priorytetem rządu

To oznacza, że dotychczasowe ograniczenia na granicy z Białorusią nie zostaną na razie zniesione. Przez następne dwa miesiące będą obowiązywać te same zasady dotyczące możliwości składania wniosków o ochronę międzynarodową. Szczegóły decyzji rządu zostały przedstawione w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Polecany artykuł:

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut
Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność
Pytanie 1 z 10
Kto był pierwszym historycznym władcą Polski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MSWIA
GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKA
NOWE ZASADY
NOWE PRZEPISY

ROLKI