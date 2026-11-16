Ostatni dzień na aktualizację mObywatela

To ważna wiadomość dla wszystkich użytkowników mObywatela. Poniedziałek, 16 listopada, jest ostatnim dniem wskazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji na przeprowadzenie aktualizacji aplikacji. Resort zaleca zainstalowanie wersji 4.93.1. Zmiana jest związana z koniecznością odnowienia certyfikatu domenowego, który odpowiada za bezpieczne i prawidłowe działanie usług cyfrowych.

Komunikat dotyczy zarówno standardowej wersji mObywatela, jak i aplikacji mObywatel Junior. Nie warto odkładać sprawdzenia telefonu na później. Dla wielu osób aplikacja stała się codziennym narzędziem, bez którego trudno wyobrazić sobie załatwianie niektórych spraw.

Jak sprawdzić, czy masz aktualną wersję?

Nie trzeba iść do urzędu ani instalować dodatkowych programów. Wystarczy uruchomić mObywatela i sprawdzić numer wersji. Można go znaleźć na ekranie logowania, w prawym dolnym rogu. Druga możliwość to zalogowanie się do aplikacji, wybranie zakładki „Więcej”, a następnie sekcji „O aplikacji”. Jeśli widnieje tam numer 4.93.1, wszystko jest w porządku. Nie trzeba niczego więcej robić.

Jeżeli telefon ma starszą wersję programu, konieczne będzie pobranie aktualizacji. Użytkownicy Androida powinni wejść do sklepu Google Play, a posiadacze iPhone'ów – do App Store. Po wyszukaniu mObywatela wystarczy nacisnąć przycisk „Aktualizuj” lub „Uaktualnij”. Jeśli zamiast niego wyświetla się opcja „Otwórz”, oznacza to, że aktualna wersja jest już zainstalowana.

Nie zaktualizujesz aplikacji? Możesz mieć problem z logowaniem

Co się stanie, jeśli ktoś przegapi termin? Nie oznacza to utraty dokumentów ani bezpowrotnego zablokowania dostępu do mObywatela. Trzeba się jednak liczyć z utrudnieniami.

Osoby korzystające ze starszej wersji mogą po próbie zalogowania zobaczyć komunikat informujący o konieczności aktualizacji. W takiej sytuacji nie będzie można po prostu przejść dalej. Najpierw trzeba będzie otworzyć sklep z aplikacjami i pobrać wymagane wydanie programu.

Lepiej zrobić to zawczasu. Kłopot może pojawić się w najmniej odpowiednim momencie – na przykład podczas wizyty w urzędzie, kontroli dokumentów czy załatwiania sprawy wymagającej potwierdzenia tożsamości.

mObywatel to nie tylko cyfrowy dowód

Aplikacja jest wykorzystywana przez miliony Polaków. Można w niej korzystać z mDowodu, przechowywać cyfrowe legitymacje, a także załatwiać sprawy związane z usługami publicznymi. Dlatego nawet pozornie niewielka aktualizacja może mieć znaczenie dla codziennego korzystania z telefonu.

Warto więc poświęcić kilkadziesiąt sekund i sprawdzić numer wersji. Tym bardziej że termin wskazany przez Ministerstwo Cyfryzacji mija właśnie dziś, 16 listopada.

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