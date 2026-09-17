mObywatel podbija Polskę

Jeszcze kilka lat temu cyfrowe dokumenty czy załatwianie spraw urzędowych przez telefon dla wielu osób były nowością. Dziś stały się codziennością.

We wrześniu aplikacja mObywatel ma już 13 mln użytkowników. Każdego dnia loguje się do niej około 1,5 mln osób.

Do tego dochodzą inne popularne e-usługi. Przez Twój e-PIT złożono już niemal 24 mln deklaracji, a Internetowe Konto Pacjenta ma około 21 mln aktywnych użytkowników.

Skala robi wrażenie. I właśnie ona może być jednym z największych atutów polskiej cyfryzacji.

BLIK robi miliardy transakcji

Polska cyfryzacja to nie tylko urzędy i dokumenty. Mocno rozwinięty jest również sektor bankowy.

Według raportu ZPP Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem bezwzględnej liczby transakcji w bankowości mobilnej i internetowej.

Sam BLIK obsłużył w ubiegłym roku niemal 3 mld transakcji.

Co ważne, infrastruktura bankowa pomaga także w korzystaniu z usług państwa. Rozwiązania takie jak login.gov.pl pozwalają obywatelom łatwiej potwierdzać swoją tożsamość i korzystać z kolejnych e-usług.

Mamy tysiące informatyków

Za sukcesem cyfryzacji stoją przede wszystkim ludzie. W Polsce pracuje około 779 tys. specjalistów ICT, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej.

Mamy również coraz mocniejszy sektor technologiczny. Według raportu ZPP aż 42 ze 100 najcenniejszych spółek technologicznych Europy Środkowo-Wschodniej pochodzi z Polski. Łączna wartość tych firm to 47,4 mld dolarów.

To pokazuje, że Polska nie tylko korzysta z zagranicznych technologii. Coraz częściej sama je tworzy.

Polska cyfryzacja może być naszym eksportowym hitem

Autorzy raportu „Państwo, biznes, technologia. Polska droga do cyfrowego przywództwa” wskazują, że doświadczenia zdobyte przy budowie masowych e-usług można wykorzystać również za granicą.

Chodzi przede wszystkim o kraje, które dopiero rozwijają cyfrową administrację. Wśród potencjalnych partnerów wymieniane są m.in. Ukraina, Mołdawia i państwa Bałkanów Zachodnich.

Polska mogłaby więc nie tylko sprzedawać technologie, ale również dzielić się wiedzą o budowie cyfrowych usług publicznych.

Nie chodzi tylko o aplikacje

Cyfrowa rewolucja idzie znacznie dalej niż mObywatel.

W Polsce rozwijane są projekty związane ze sztuczną inteligencją, w tym PIAST-AI w Poznaniu i Gaia AI Factory w Krakowie. Powstają również rodzime modele językowe, takie jak PLLUM i Bielik.

Rozwijane są także technologie kwantowe. Przykładem jest komputer PIAST-Q. Coraz większe znaczenie mają również cyberbezpieczeństwo oraz technologie kosmiczne.

Są jednak problemy

Sukces cyfryzacji nie oznacza, że wszystko działa bez przeszkód. Polska nadal potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w dziedzinie AI i cyberbezpieczeństwa.

Problemem jest również dostęp do kapitału. Rodzime firmy technologiczne potrzebują pieniędzy, aby z powodzeniem przejść od etapu rozwoju do globalnej ekspansji.

Autorzy raportu ostrzegają ponadto przed nadmiernym regulowaniem rynku. Ich zdaniem przy wdrażaniu unijnych przepisów, m.in. AI Act, należy unikać dokładania przedsiębiorcom dodatkowych wymogów, czyli tzw. gold-platingu.

Państwo ma pomóc polskim firmom

ZPP postuluje również większe wykorzystanie administracji publicznej jako pierwszego klienta dla rodzimych startupów i firm technologicznych.

Pomysł jest prosty: państwo mogłoby testować i wdrażać rozwiązania polskich przedsiębiorców, dając im referencje i doświadczenie potrzebne później do ekspansji zagranicznej.

– Elementem budowania pozycji Polski w Europie i na świecie powinno być promowanie naszego cyfrowego przywództwa – przekonuje Jakub Bińkowski, wiceprezes ZPP.

Polska ma czym się pochwalić

Raport ZPP pokazuje obraz kraju, w którym cyfrowe usługi weszły do codziennego życia milionów osób. 13 mln użytkowników mObywatela, 24 mln deklaracji przez e-PIT i miliardy transakcji BLIK to liczby, które trudno zignorować.

Zdaniem analityków najważniejsze pytanie brzmi, czy ten sukces uda się przekuć w coś więcej – rozwój polskich firm, eksport technologii i większą obecność Polski na cyfrowym rynku Europy i świata.

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