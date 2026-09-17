19-latek z Polski zebrał 10 mln dol. W jego startup zainwestował Brzoska

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-17 14:15

Maciej Szymczyk, 19-letni Polak, rzucił studia na Berkeley, by stworzyć startup Sales Patriot. Jego firma, automatyzująca dostawy dla wojska, zebrała ponad 10 mln dol. finansowania. Rafał Brzoska to jeden ze znanych inwestorów, którzy wsparli projekt o globalnym potencjale.

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Autor: _Alicja_/ Pixabay.com
  • 19-letni Maciej Szymczyk rzucił studia na Berkeley, by stworzyć Sales Patriot – oprogramowanie automatyzujące dostawy części zamiennych dla wojska.
  • Jego spółka pozyskała ponad 10 mln dolarów od inwestorów, w tym Rafała Brzoski i współtwórcy Androida Richa Minera.
  • Sales Patriot rozwiązuje problem ręcznych procesów dystrybucji części do sprzętu wojskowego, działając na globalnym rynku wartym miliardy dolarów.
  • Firma z potencjałem na miliardowe wyceny oferuje w Polsce pensje od 30 tys. zł miesięcznie i działa w stylu "hacker house'u" z Doliny Krzemowej.

Kim jest 19-latek, w którego zainwestował Rafał Brzoska?

Historia Macieja Szymczyka jest dowodem na to, że wiek to tylko liczba, gdy w grę wchodzi determinacja i dobry pomysł. Maciej Szymczyk w wieku zaledwie 17 lat dostał się na prestiżowe studia z inżynierii i biznesu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. To właśnie tam, jeszcze przed oficjalnym startem zajęć, poznał swoich przyszłych wspólników – Bena z Bostonu i Nelsona z Wisconsin. To z Nelsonem połączyła go wspólna wizja biznesowa.

Nelson miał już za sobą doświadczenie w rodzinnej firmie produkującej wiązki kablowe. Z bliska zobaczył, jak archaiczne i manualne procesy spowalniają amerykańską bazę produkcyjną. Napisał dla tej firmy proste oprogramowanie, które stało się zalążkiem większego projektu. Gdy połączył siły z Szymczykiem, postanowili stworzyć produkt, który mógłby zrewolucjonizować nie tylko jedną firmę, ale całą branżę. Tak narodził się Sales Patriot.

KARPACZ 2026 Jarosław Dąbrowski

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Sales Patriot to oprogramowanie działające w modelu SaaS (subskrypcja), które celuje w niezwykle lukratywną niszę – dystrybucję części zamiennych dla sprzętu wojskowego. Jak tłumaczy Szymczyk, kontrakty na części do platform takich jak F-16 czy C-130, obsługiwanych przez armie na całym świecie, sięgają dziesiątek miliardów dolarów rocznie. Do tej pory proces ten był w dużej mierze manualny. Dystrybutorzy musieli ręcznie sprawdzać stany magazynowe, zgodność certyfikatów i szukać dostawców.

Startup Sales Patriot automatyzuje procesy dystrybutorów części zamiennych do sprzętu wojskowego, a jego potencjał rynkowy jest szacowany na miliardy dolarów. Oprogramowanie samo podejmuje kluczowe decyzje, co znacząco przyspiesza i optymalizuje łańcuch dostaw. Działająca od około półtora roku firma ma już na koncie kilkudziesięciu klientów i dynamicznie rozwija się także w sektorze komercyjnym. Szymczyk szacuje, że przy obecnym modelu biznesowym skala firmy może sięgnąć „kilku miliardów dolarów”.

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Sukcesem młodego Polaka zainteresowały się największe nazwiska ze świata technologii i biznesu. Wśród inwestorów, którzy wyłożyli łącznie ponad 10 mln dolarów, znaleźli się m.in. Rich Miner (współtwórca systemu Android), Mark Pincus (założyciel Zyngi) oraz kluczowe postacie z akceleratora Y Combinator. Na polskim podwórku projekt wspierają Bartek Pucek i Tomek Karwatka. Jedną z kluczowych postaci jest Rafał Brzoska, a jego inwestycja w Sales Patriot to dowód na wiarę w globalny potencjał polskiego startupu.

Mimo że biznes jest mocno osadzony w USA, Szymczyk otworzył biuro w Warszawie. Nie jest to jednak typowa przestrzeń korporacyjna. To niemal 300-metrowy penthouse, który pełni funkcję tzw. hacker house’u, gdzie część zespołu mieszka i pracuje. „Pracujemy 7 dni w tygodniu i jest to zupełnie bez przymusu, po prostu mamy wszyscy na tyle energii i chęci, że chcemy to robić” – mówi założyciel. Taka kultura pracy i przyciąganie najlepszych talentów wiąże się z wysokimi zarobkami. Jak podaje Szymczyk, pensje w jego firmie zaczynają się od 30 tys. zł miesięcznie.Źródło: Money.pl

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