Nastroje konsumenckie we wrześniu: Poprawa oceny bieżącej, pogorszenie oczekiwań

We wrześniu nastroje konsumenckie w Polsce były podzielone. Poprawiła się ocena bieżącej sytuacji, ale jednocześnie pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłości – poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK)

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 10,8 i był o 0,5 punktu wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na poprawę złożyły się głównie lepsze oceny możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz sytuacji ekonomicznej kraju.

"Spośród składowych wskaźnika, w porównaniu z sierpniem br. najbardziej poprawiła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 3,3). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,6 i 1,1)" - napisano w raporcie GUS.

Jednocześnie konsumenci gorzej ocenili obecną i przyszłą sytuację finansową swoich gospodarstw domowych.

"Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,8 i 1,6)" - dodano w komunikacie.

W odniesieniu do września 2025 r. wartość BWUK pogorszyła się o 2,5.

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Spadek wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane tendencje w konsumpcji, pogorszył się o 0,3 w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 7,9.

Według GUS za spadek odpowiadają obawy o przyszłą sytuację finansową gospodarstw domowych i rynek pracy.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 1,6 i 1,3)" - napisał GUS.

Lepsze nastroje odnotowano natomiast w przypadku oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości oszczędzania.

"Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 1,6 i 0,1)" - dodał GUS.

We wrześniu WWUK był o 3,6 niższy w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

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