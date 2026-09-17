Najnowsze dane o karach: Ile stacji paliw ukarano i na jaką kwotę?

Czym był pakiet Ceny Paliwa Niżej i jakie były jego zasady?

Czy rząd Donalda Tuska ponownie obniży ceny na stacjach?

Kary dla stacji paliw. Znamy najnowsze dane

Kierowcy, którzy latem 2026 roku podejrzewali, że niektóre stacje paliw grają nie fair, mieli rację. Ministerstwo Finansów właśnie ujawniło konkretne liczby, które pokazują skalę problemu. Okazuje się, że mimo zapowiedzi wysokich mandatów, część sprzedawców i tak próbowała zarobić więcej, niż pozwalały na to przepisy.

Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) były bezlitosne. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że nałożono już kary na 51 stacji paliw, które zawyżały ceny w ramach rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Łączna kwota, jaką muszą zapłacić właściciele tych stacji, to dokładnie 41 538,00 zł. To dane, które obejmują obie odsłony programu – zarówno tę wiosenną, jak i ostatnią, z drugiej połowy sierpnia.

Resort finansów w odpowiedzi na pytania Wprost podał dokładne liczby.

Według posiadanych informacji na dzień 1 września 2026 r., w 503 przypadkach wszczęto postępowania w zakresie przekroczenia maksymalnej ceny paliw. Zostało wydanych 51 decyzji dotyczących nałożenia kary pieniężnej w sprawie przekroczenia maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacjach, na łączną kwotę 41 538,00 zł - czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jakie zasady wprowadził pakiet Ceny Paliwa Niżej?

Warto przypomnieć, o co w ogóle chodziło ze sprawą pakietu. Rząd wprowadził go pod koniec wakacji, od 17 do 31 sierpnia 2026 roku, żeby ulżyć kierowcom w czasie ostatnich letnich wyjazdów. Pomysł był prosty i opierał się na dwóch głównych rozwiązaniach:

obniżono stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc., wprowadzono maksymalną cenę detaliczną na benzynę i olej napędowy.

Zasady były jasne: żadna stacja w kraju nie mogła sprzedawać paliwa drożej, niż wynosił ustalony odgórnie limit. Pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN) wprowadzał obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej, a za jej przekroczenie groziła kara do 1 mln zł. To właśnie kontrole przestrzegania tych przepisów prowadziła Krajowa Administracja Skarbowa.

Problem nieuczciwych praktyk nie był nowy. Podobne przepisy obowiązywały już wiosną, od końca marca do końca czerwca. Już wtedy kontrole KAS pokazały, że nie wszyscy grali czysto. Na ponad 11 tysięcy sprawdzonych stacji, nieprawidłowości wykryto aż na 692 z nich, co od początku pokazywało skalę problemu.

Czy rząd ponownie obniży ceny paliw?

Kary dla nieuczciwych stacji to jedno, ale kierowców najbardziej interesuje to, co dalej z ich portfelami. Czy jest szansa, że rząd znów zdecyduje się na interwencję i obniży ceny na stacjach? Wygląda na to, że taka opcja może leżeć na stole, wbrew niedawnym wypowiedziom ministra energii Miłosza Motyki, choć jej realizacja zależy od kilku czynników.

Wszystko przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, która zawsze mocno wpływa na światowe rynki ropy. Premier Donald Tusk dał do zrozumienia, że jeśli ceny na stacjach znów poszybują w górę, rząd może zareagować. Szef polskiego rządu nie wyklucza, że wysokie ceny paliw mogą skłonić jego gabinet do ponownego wprowadzenia pakietu Ceny Paliwa Niżej.

Jednak tym razem jest jeden, bardzo ważny warunek. Decyzja o ewentualnej reaktywacji programu CPN będzie zależeć od tego, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Mówiąc prościej: rząd chce najpierw opodatkować gigantyczne zyski firm paliwowych, które te osiągają w czasach kryzysu, a dopiero potem ewentualnie przeznaczyć część tych środków na ulgi dla kierowców.

Przyszłość cen na pylonach zależy więc od dwóch rzeczy: rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz decyzji politycznych w Warszawie. Jeśli ropa na świecie zdrożeje, a prezydent da zielone światło dla nowego podatku, kolejna odsłona tańszego tankowania stanie się bardzo realna.

Drogie paliwo | Poranne Wyjce