Rewolucja w rozliczaniu podatku. W tym roku PIT od pracodawcy dostaniesz ostatni raz

Pracodawcy i zleceniodawcy muszą wystawić pracownikom PIT-11 do 28 lutego 2026 roku. To ostatni rok, kiedy ten dokument automatycznie trafi do naszych skrzynek mailowych lub na biurka. Resort finansów chce zdjąć z firm obowiązek przekazywania deklaracji bezpośrednio pracownikom.

Dlaczego warto przeczytać ten artykuł?

Dowiesz się, kiedy pracodawca musi wystawić PIT-11 i co grozi za niedotrzymanie terminu.

Poznasz planowane zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2027 roku.

Sprawdzisz, jak weryfikować dane w systemie Twój e-PIT.

Zrozumiesz, co zrobić gdy szef nie dostarczy ci deklaracji na czas.

Co to jest PIT-11 i dlaczego jest ważny?

PIT-11 to dokument informacyjny o Twoich zarobkach i odprowadzonych składkach. Nie jest to Twoje rozliczenie podatkowe, ale stanowi podstawę do wypełnienia właściwej deklaracji – PIT-36 lub PIT-37. Znajdziesz w nim szczegółowe dane dotyczące uzyskanych przychodów, pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dzięki niemu z łatwością zweryfikujesz swoje dane i poprawnie rozliczysz się z fiskusem.

Pracodawcy mają obowiązek przekazać PIT-11 pracownikom do 28 lutego. Za niedotrzymanie tego terminu grożą im kary finansowe. Jeśli pracujesz w kilku miejscach, każdy pracodawca musi wystawić osobną deklarację.

Ministerstwo Finansów kończy z obowiązkiem wysyłki

Resort finansów uzasadnia planowane zmiany dynamicznym rozwojem cyfrowych usług administracji skarbowej. System Twój e-PIT, dostępny w e-Urzędzie Skarbowym, zapewnia bezpieczny i wygodny dostęp do wszystkich niezbędnych danych podatkowych. Zalogować się do niego możesz na kilka sposobów: za pomocą aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.

Utrzymywanie obowiązku przekazywania PIT-11 bezpośrednio pracownikom generuje niepotrzebne koszty i biurokrację dla firm. Pracodawcy muszą drukować dokumenty, wysyłać je pocztą lub e-mailem i prowadzić ewidencję ich doręczenia. Od 2027 roku te obowiązki znikną, co ma odciążyć przedsiębiorców i uprościć procedury.

Jak sprawdzić PIT-11 w systemie Twój e-PIT?

Od 15 lutego każdego roku w usłudze Twój e-PIT pojawiają się wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe. Za 2025 rok będą one dostępne od 15 lutego 2026 roku. Zaloguj się do systemu i dokładnie porównaj dane przygotowane przez skarbówkę z informacjami, które otrzymałeś od pracodawcy w PIT-11 (za 2025 rok będzie to ostatni raz). To kluczowy krok przed zatwierdzeniem rozliczenia.

Sprawdź wszystkie kwoty bardzo dokładnie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy, skontaktuj się z pracodawcą jeszcze przed wysłaniem zeznania do urzędu skarbowego. Błędne dane mogą prowadzić do problemów z rozliczeniem.

Co zrobić, gdy pracodawca nie wyśle PIT-11?

Nawet jeśli pracodawca nie przekaże Ci PIT-11, nie zwalnia Cię to z obowiązku rozliczenia podatku. W pierwszej kolejności zgłoś problem bezpośrednio w firmie. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, wyślij oficjalne ponaglenie listem poleconym i zachowaj dowód nadania.

Pamiętaj, że dane o Twoich dochodach i tak trafiają do urzędu skarbowego. Możesz rozliczyć się na podstawie informacji dostępnych w systemie Twój e-PIT.

Zmiany od 2027 roku – co musisz wiedzieć?

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 2026 roku. Od tego momentu pracodawcy nie będą już mieli obowiązku automatycznego wysyłania PIT-11 do pracowników. Wszystkie dane znajdziesz wyłącznie w systemie Twój e-PIT.

Jeśli będziesz potrzebować papierowej wersji deklaracji, będziesz musiał złożyć wniosek do pracodawcy. Możesz to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, bez podawania przyczyny. Pracodawca nie będzie mógł odmówić wydania dokumentu na Twój wniosek.

Kiedy złożyć rozliczenie roczne?

Termin na złożenie deklaracji PIT-37 lub PIT-36 mija 30 kwietnia. Możesz zatwierdzić automatycznie przygotowane rozliczenie w systemie Twój e-PIT lub wprowadzić własne korekty. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że cyfryzacja ma ułatwić życie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Za rok tradycyjny PIT-11 w dotychczasowej formie przejdzie do historii, ustępując miejsca w pełni cyfrowym rozwiązaniom.

Inne ważne zmiany w PIT od 2027 roku

Warto zaznaczyć, że projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT przewiduje również zmiany dotyczące innych formularzy imiennych, takich jak PIT-8C, IFT-1R i IFT-2R. Obowiązek ich automatycznego przekazywania podatnikom również zostanie zniesiony, a dokumenty te będą dostępne na wniosek. Dodatkowo, w rozliczeniach za 2026 rok (składanych w 2027 roku) mogą pojawić się doprecyzowania przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów spółek oraz uszczelnienie przepisów dotyczących daniny solidarnościowej.

