Brak zerowego PIT dla rodzin w 2026 roku: Zapowiadana przez Prezydenta Nawrockiego ulga "zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci" nie zostanie wprowadzona w rozliczeniach za 2025 rok (składanych w 2026 roku).

Możliwe wprowadzenie w 2027 roku: Jeśli prace nad ustawą przebiegną pomyślnie i zostanie ona opublikowana w 2026 roku, ulga będzie mogła być zastosowana najwcześniej w rozliczeniach za 2026 rok (składanych w 2027 roku).

Projektowane warunki ulgi: Ulga zakłada zwolnienie z podatku dochodowego do 140 000 zł rocznie na rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci.

Inne dostępne ulgi rodzinne: Mimo braku nowej ulgi, rodziny mogą skorzystać z istniejących ulg, takich jak ulga na dziecko, ulga dla rodzin 4+ czy ulga rehabilitacyjna (dla dzieci z niepełnosprawnością)

Nowa ulga podatkowa dla rodzin – czy skorzystamy w 2026 roku?

Początek roku to dla milionów Polaków czas na przygotowanie rocznego rozliczenia PIT za dochody uzyskane w poprzednim roku. Wypełniając deklarację, podatnicy poszukują możliwości obniżenia swojego zobowiązania wobec fiskusa, korzystając z dostępnych ulg i odliczeń. W ostatnim czasie wiele emocji wzbudził projekt prezydencki, który zakłada wprowadzenie nowej, bardzo korzystnej ulgi dla rodzin. Niestety, mamy złe wiadomości dla osób, które liczyły na jej szybkie wdrożenie.

Preferencja podatkowa nie została jeszcze oficjalnie uchwalona, więc nie będzie możliwości uwzględnienia jej w rocznych rozliczeniach podatku PIT w 2026 roku, które dotyczą dochodów z roku 2025. Jak podkreślają eksperci z portalu pit.pl, proces legislacyjny wymaga czasu. Nawet jeśli ustawa zostanie przyjęta i opublikowana w Dzienniku Ustaw w ciągu 2026 roku, jej przepisy będą mogły dotyczyć najwcześniej dochodów uzyskanych w tymże roku. Oznacza to, że w praktyce podatnicy mogliby z niej skorzystać dopiero przy składaniu deklaracji w 2027 roku.

Zerowy PIT od Nawrockiego – na czym polega projekt?

Mimo odległej perspektywy, warto przyjrzeć się założeniom nowej propozycji, która może w przyszłości znacząco wpłynąć na budżety domowe wielu polskich rodzin. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma na celu wsparcie dzietności i poprawę sytuacji materialnej rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko. To kolejny krok w kierunku polityki prorodzinnej, który ma zachęcać do posiadania potomstwa.

Projekt ustawy zakłada zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 140 000 zł rocznie na każdego rodzica, który wychowuje co najmniej dwoje dzieci. W praktyce oznacza to, że małżeństwo spełniające ten warunek mogłoby liczyć na łączny limit przychodów wolnych od podatku w wysokości aż 280 000 zł rocznie. Taka forma wsparcia byłaby odczuwalna zwłaszcza dla rodzin o średnich dochodach, dla których obciążenia podatkowe stanowią istotną część domowego budżetu.

Jakie ulgi podatkowe dla rodzin obowiązują w PIT 2026?

Choć na zerowy PIT dla rodzin przyjdzie nam jeszcze poczekać, nie oznacza to, że rodzice są pozbawieni wsparcia przy obecnym rozliczeniu. System podatkowy przewiduje kilka instrumentów, które pozwalają na zmniejszenie podatku lub uzyskanie wyższego zwrotu. Składając deklarację PIT za 2025 rok, warto pamiętać o dostępnych możliwościach.

Mimo braku nowej preferencji, rodziny mogą skorzystać z już istniejących rozwiązań, takich jak ulga na dziecko, ulga dla rodzin 4+ czy ulga rehabilitacyjna. Ulga prorodzinna (na dziecko) pozwala na odliczenie konkretnej kwoty od podatku, zależnej od liczby posiadanych dzieci. Z kolei ulga dla rodzin 4+ to zwolnienie z PIT do kwoty 85 528 zł przychodu na każdego rodzica w rodzinie z co najmniej czwórką dzieci. Dodatkowo, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzice mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Aby uniknąć błędów, warto skorzystać z dedykowanych programów do rozliczeń, które pomogą prawidłowo zastosować wszystkie przysługujące preferencje.

PTNW - Modzelewski