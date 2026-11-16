Nowe maksymalne ceny paliw na wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?

W poniedziałek Minister Energii ogłosił nowe stawki, które będą obowiązywać na stacjach we wtorek. Dla kierowców aut z silnikiem diesla nie są to dobre wiadomości. Choć cena najpopularniejszej benzyny 95 pozostaje bez zmian, to za olej napędowy i benzynę 98 trzeba będzie zapłacić więcej.

Oto jak wyglądają limity cenowe na wtorek:

benzyna 95 – maksymalnie 6,02 zł za litr,

– maksymalnie 6,02 zł za litr, benzyna 98 – maksymalnie 6,68 zł za litr,

– maksymalnie 6,68 zł za litr, olej napędowy (diesel) – maksymalnie 7,64 zł za litr.

W praktyce oznacza to, że cena benzyny 95 nie drgnęła, ale już za benzynę 98 zapłacimy o 2 grosze więcej niż w poniedziałek. Największą różnicę odczują jednak właściciele diesli. Najnowsze, wyższe maksymalne ceny paliw oznaczają dla nich podwyżkę o 12 groszy na każdym litrze w porównaniu do stawek z weekendu i poniedziałku.

Warto pamiętać, że są to ceny maksymalne. Stacje paliw nie mogą sprzedawać paliwa drożej, ale mogą oferować je taniej. Za złamanie tego przepisu grozi surowa kara, która może wynieść nawet milion złotych. Kolejne stawki, które będą obowiązywać w środę, poznamy we wtorkowym komunikacie resortu energii.

Dlaczego rząd Donalda Tuska ustala limity cen paliw?

Limity są częścią rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego celem jest ochrona kierowców przed gwałtownymi podwyżkami na pylonach. Obecnie realizowana jest już trzecia odsłona tego pakietu.

Mechanizm został uruchomiony dzięki wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków, którą koncerny paliwowe mają płacić. Co ciekawe, ustawa ta, choć podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, budzi jego wątpliwości. Dlatego zaraz po złożeniu podpisu skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który sprawdzi jej zgodność z konstytucją w tak zwanym trybie kontroli następczej. Rządowy program Ceny Paliwa Niżej to bezpośrednia odpowiedź na wysokie ceny paliw, a jego kluczowym elementem jest codzienne ogłaszanie stawek maksymalnych.

Warto dodać, że to nie pierwsza taka interwencja. Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca jako reakcja na drożejącą ropę naftową w związku z wojną między USA i Izraelem a Iranem.

Utrzymywanie limitów cenowych na stacjach oczywiście kosztuje. Rząd Donalda Tuska szacuje, że cały pakiet wsparcia dla kierowców, który ma obowiązywać do końca 2026 roku, pochłonie około 5 miliardów złotych. Kto za to zapłaci?

Odpowiedzią jest nowa danina nałożona na firmy paliwowe - 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków, jakie koncerny osiągają ze sprzedaży paliw. Podatek obejmie zyski wypracowane w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Zapłacą go zarówno producenci paliw, jak i firmy, które mają koncesję na sprowadzanie ich z zagranicy.

Fiskus nie opodatkuje całego zysku. Danina zostanie naliczona tylko od nadwyżki przychodów, czyli od tego, co firmy zarobią ponad swoją historyczną marżę z 2025 roku, powiększoną o dodatkowe 20 procent.

CENY PALIW NIE POWINNY ZASKAKIWAĆ?!