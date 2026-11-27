Zarządy decydują, ale pieniędzy na ochronę nie ma

Niestety, ale nie mamy dobrych wiadomości zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Ochrona danych i informacji w wielu firmach ładnie wygląda, ale tylko w teorii. Znacznie gorzej wygląda jej realizacja. Wystarczy spojrzeć na dane.

Wyniki pierwszej edycji Ogólnopolskiego Badania Cyberbezpieczeństwa, przygotowanego przez Bitdefender Polska i Blackpartners, pokazują ogromną lukę między deklaracjami firm a rzeczywistymi działaniami. I w wielu spółkach brzmi jak fikcja.

W badaniu wzięło udział 1256 organizacji. W 83,6 proc. przedsiębiorstw o inwestycjach w cyberbezpieczeństwo decyduje zarząd lub dyrektor generalny. Problem w tym, że w 58,4 proc. firm nie ma wydzielonego budżetu na ten cel. Tylko 5,4 proc. organizacji ma osobną pozycję budżetową przeznaczoną na cyberochronę. Kolejne 32,7 proc. finansuje ją z pieniędzy przeznaczonych na dział IT.

– Odpowiedzialność spoczywa na najwyższym szczeblu, a wiedza i narzędzia zostają na poziomie operacyjnym. W takim układzie zarząd nie tyle zarządza ryzykiem, ile je akceptuje, często nie znając jego skali – alarmuje Mikołaj Lipiński, CEO Bitdefender Polska.

Firmy mają zabezpieczenia, ale nie sprawdzają, czy działają

Niepokojąco wyglądają również dane dotyczące kontroli systemów ochrony. Politykę bezpieczeństwa ma 67,3 proc. badanych organizacji, ale zabezpieczenia testuje zaledwie 42,3 proc. Kopie zapasowe wykonuje 75,4 proc. firm, jednak ich odtwarzanie sprawdza już tylko 47,7 proc.

Jeszcze gorzej jest z audytami. Aż 41,5 proc. przedsiębiorstw nie prowadzi żadnych testów ani audytów bezpieczeństwa. Z kolei 42,2 proc. nie weryfikuje bezpieczeństwa swoich dostawców IT.

– Niemal w każdej rozmowie z zarządami i właścicielami firm pada zapewnienie, że organizacja jest dobrze zabezpieczona. Znacznie rzadziej rozmówcy potrafią powiedzieć, na czym opierają tę ocenę. Zabezpieczenia w większości firm są, znacznie rzadziej jest dowód, że działają – podkreśla Lipiński.

Phishing atakuje częściej niż ransomware

Zagrożenia nie są wyłącznie teoretyczne. Ponad połowa badanych organizacji przyznała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyła incydentu bezpieczeństwa. Najczęściej wskazywanym rodzajem ataku był phishing. Zgłosiło go 68,9 proc. firm opisujących ataki.

Ransomware, czyli ataki polegające na blokowaniu dostępu do danych i żądaniu okupu, budzi największe obawy ankietowanych. Wskazało go 66,7 proc. badanych. W praktyce dotknął jednak 6,4 proc. organizacji, które opisywały ataki.

– Ransomware rzadko zaczyna się od wyrafinowanego ataku. Zwykle jego początkiem jest wiadomość, która wygląda jak faktura albo powiadomienie od kuriera. Phishing i ransomware to nie są dwa osobne problemy, tylko dwa etapy tej samej historii – wyjaśnia Marek Miksa, CSO Bitdefender Polska.

Skutki incydentów bywają poważne. Wśród organizacji opisujących konsekwencje ostatniego zdarzenia 21,7 proc. odnotowało przestój systemów krótszy niż doba, a 15,5 proc. poniosło straty finansowe. 62,9 proc. nie stwierdziło natomiast żadnych skutków.

Antywirus to za mało. Brakuje narzędzi do wykrywania ataków

Raport pokazuje też, że wiele firm poprzestaje na podstawowej ochronie. Aż 544 organizacje, czyli 43 proc. wszystkich badanych, mają program antywirusowy, ale nie korzystają z żadnego z narzędzi pozwalających wykrywać ataki w trakcie ich trwania i reagować na zagrożenia.

Chodzi między innymi o systemy EDR, XDR i SIEM oraz rozwiązania umożliwiające automatyczną reakcję na incydenty. Bez nich firma może mieć znacznie większy problem z szybkim wykryciem włamania i ograniczeniem jego skutków.

Eksperci zwracają uwagę, że pierwszym krokiem nie zawsze musi być zakup kolejnego programu. Czasem ważniejszy jest audyt, który pokaże, gdzie naprawdę znajdują się słabe punkty.

Sztuczna inteligencja w firmach. Zasady ma tylko garstka

Kolejnym poważnym problemem jest szybkie rozpowszechnianie narzędzi sztucznej inteligencji. Z ChatGPT, Copilot i podobnych rozwiązań korzystają pracownicy w 79,7 proc. badanych organizacji. Tymczasem spisaną politykę korzystania z AI ma zaledwie 9,4 proc. firm.

Aż 53,6 proc. przedsiębiorstw nie ma żadnych zasad w tej sprawie, a 35,3 proc. dopiero je przygotowuje. Na tym jednak nie koniec, bo w 44,3 proc. organizacji dane firmowe trafiły już do narzędzi sztucznej inteligencji. Częściej stało się to nieświadomie – taką sytuację wskazało 29,7 proc. firm. Świadome przekazanie danych zadeklarowało 14,6 proc.

To może oznaczać ryzyko wycieku poufnych informacji, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także przepisów o ochronie danych osobowych.

Firmy mają coraz mniej czasu na nowe obowiązki

Na tym jednak nie kończą się kłopoty pracodawców. Na przedsiębiorstwa czekają również nowe wymagania prawne. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązuje od 3 kwietnia 2026 roku. Przypisuje ona odpowiedzialność za realizację obowiązków kierownikowi podmiotu kluczowego lub ważnego, nawet jeśli powierzył zadania innej osobie.

Dla podmiotów, które spełniały ustawowe kryteria w dniu wejścia nowelizacji w życie, termin na wdrożenie nowych obowiązków upływa 3 kwietnia 2027 roku. Z kolei moratorium na większość kar pieniężnych kończy się 3 kwietnia 2028 roku.

Sankcje mogą być dotkliwe. W przypadku podmiotów kluczowych kara może wynieść nawet 10 mln euro albo 2 proc. przychodu – w zależności od tego, która kwota będzie wyższa. Kierownikowi podmiotu może grozić kara sięgająca 300 proc. jego wynagrodzenia.

Wnioski z raportu nie napawają optymizmem. Samo zapewnienie, że firma jest bezpieczna, nie wystarczy. Potrzebne są regularne testy, sprawdzanie kopii zapasowych, kontrola dostawców i jasne zasady korzystania z AI. W przeciwnym razie przedsiębiorstwa mogą przekonać się o słabości swoich zabezpieczeń dopiero wtedy, gdy dojdzie do ataku.

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