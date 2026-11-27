Cztery razy więcej Polaków opuszcza Wielką Brytanię, niż do niej przyjeżdża.

W ciągu czterech raportowanych okresów rocznych łączne saldo migracji Polaków wyniosło minus 63 tys. osób.

Migracja netto w Wielkiej Brytanii jest najniższa od 1997 r., nie licząc okresu pandemii.

Przez lata Wielka Brytania była dla wielu Polaków synonimem szansy na lepsze zarobki i poprawę warunków życia. Dziś zainteresowanie emigracją na Wyspy wygląda zupełnie inaczej. Według najnowszych danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS), w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2026 r. saldo migracji osób z polskim obywatelstwem wyniosło minus 15 tys.

Zaskakujące jest jednak to, że za tym wynikiem nie stoi nasilająca się fala wyjazdów. Wręcz przeciwnie – Wielką Brytanię opuściło mniej Polaków niż w dwóch poprzednich okresach rocznych. Jednocześnie liczba nowych imigrantów z Polski utrzymuje się na niskim poziomie.

Polonia na Wyspach

O tym, jak zmieniła się sytuacja Polaków w Wielkiej Brytanii, najlepiej świadczą statystyki z ostatnich czterech lat. W 2023 r. do Zjednoczonego Królestwa przyjechało 8 tys. naszych rodaków. W kolejnych latach było to już tylko 5 tys. rocznie.

Migracja obywateli Polski w Wielkiej Brytanii w latach 2023–2026:

Rok Przyjazdy Wyjazdy Saldo migracji 2023 8 tys. 21 tys. -13 tys. 2024 5 tys. 23 tys. -18 tys. 2025 5 tys. 22 tys. -17 tys. 2026 5 tys. 20 tys. -15 tys.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ONS przytoczonych przez PAP.

Z zestawienia wynika, że w analizowanych okresach Wielką Brytanię opuściło łącznie 86 tys. obywateli Polski, a przyjechało do niej 23 tys. Nie wiadomo jednak, ilu emigrantów zdecydowało się na powrót do ojczyzny. Brytyjski urząd statystyczny nie podaje informacji o krajach docelowych wyjeżdżających.

Dodatkowo część przedstawicieli Polonii posiadających brytyjski paszport może być uwzględniana w statystykach dotyczących obywateli Wielkiej Brytanii.

Nie tylko Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii

Brexit zmienił zasady emigracji zarobkowej na Wyspy. Zakończenie swobodnego przepływu osób sprawiło, że obywatelom państw Unii Europejskiej trudniej jest rozpocząć życie zawodowe w Zjednoczonym Królestwie.

Podobny trend jak w przypadku Polaków widać również wśród innych narodowości. W ciągu ostatniego badanego roku Wielką Brytanię opuściło około 25 tys. Rumunów, podczas gdy przyjechało 13 tys. Ujemne saldo migracji odnotowano także wśród Włochów i Hiszpanów. Jeszcze większą dysproporcję widać w przypadku samych Brytyjczyków. Kraj opuściło około 245 tys. osób z brytyjskim obywatelstwem, a przyjechało 109 tys. Oznacza to ujemne saldo migracji na poziomie około 136 tys. osób.

Migracja netto spadła o 92 proc.

Jeszcze trzy lata temu Zjednoczone Królestwo odnotowywało rekordowe saldo migracji, sięgające 944 tys. osób. W najnowszym raporcie ONS jest to już zaledwie 77 tys. To spadek o blisko 92 proc. względem rekordu z 2023 r. Tak niskiego wyniku, z wyłączeniem okresu pandemii COVID-19, nie odnotowano od 1997 r. Nadal jednak liczba wszystkich imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii przewyższa liczbę osób opuszczających kraj.

Brytyjski rząd przedstawia najnowsze statystyki jako dowód skuteczności swoich działań na rzecz ograniczenia imigracji. Konserwatywna opozycja przekonuje natomiast, że spadek jest przede wszystkim efektem reform wprowadzonych przez poprzednie władze.

Złoty Laur 2026 - Leszek Balcerowicz