Produkcja paliwa ze słomy kosztuje zaledwie 34–35 zł za gigadżul. W przypadku węgla i gazu koszty są znacznie wyższe.

Elektrociepłownia w Grudziądzu już 42 proc. ciepła produkuje ze słomy w różnych postaciach.

Minister energii Miłosz Motyka chce stworzyć warunki sprzyjające podobnym inwestycjom w Polsce.

Słoma, która pozostaje na polach po żniwach, może stać się cennym surowcem dla polskiego ciepłownictwa. Od początku 2026 r. w elektrociepłowni OPEC Grudziądz działa pierwsza i jedyna w Polsce instalacja wykorzystująca luźną słomę do produkcji ciepła. Za inwestycją przemawia przede wszystkim ekonomia.

Według prezesa OPEC Grudziądz Marka Deca koszt wytworzenia paliwa ze słomy wynosi zaledwie 34–35 zł za gigadżul (GJ). W przypadku węgla jest on ponad dwukrotnie wyższy, a gazu – trzykrotnie.

Jak wypada porównanie kosztów paliw według danych grudziądzkiego OPEC?

Słoma – 34–35 zł/GJ,

węgiel – ponad dwukrotność kosztu paliwa ze słomy,

gaz – około trzykrotność kosztu paliwa ze słomy.

Niższe koszty surowca mogą sprzyjać ograniczeniu kosztów produkcji ciepła. Nie oznacza to jednak automatycznie równie dużych oszczędności dla mieszkańców. Na wysokość rachunków za ogrzewanie wpływają również koszty eksploatacji instalacji, przesyłu ciepła oraz finansowania inwestycji.

Spalają 30 tys. ton słomy rocznie. Inwestycja za 100 mln zł

Nowoczesny kocioł o mocy 12,5 MW zużywa rocznie 30 tys. ton luźnej słomy. Surowiec trafia do elektrociepłowni w ważących około pół tony kostkach, które przed spaleniem wystarczy rozciąć i rozluźnić. Instalacja odpowiada za jedną czwartą całej produkcji ciepła w zakładzie.

Grudziądzka elektrociepłownia wykorzystuje również słomę w postaci peletu. Łącznie z obu rodzajów tego paliwa pochodzi już 42 proc. wytwarzanego w zakładzie ciepła. Pozostałe 58 proc. nadal produkowane jest z węgla.

Budowa instalacji kosztowała 100 mln zł. Połowę tej kwoty pokryła dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a drugą połowę pożyczka. Rozwiązanie wzorowane jest na doświadczeniach Danii, gdzie rocznie spala się około 2 mln ton słomy.

Rolnicy zyskali nowe źródło dochodu. Elektrociepłownia kupuje od nich słomę

Na zmianach w ciepłownictwie mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy ciepła, lecz także rolnicy. Grudziądzki OPEC pozyskuje surowiec od blisko 100 gospodarstw rolnych, przede wszystkim z województwa kujawsko-pomorskiego, ale również pomorskiego.

Umowy na dostawy zawierane są na rok. Dla gospodarstw dysponujących nadwyżkami słomy oznacza to możliwość uzyskania dodatkowych przychodów ze sprzedaży pozostałości po zbiorach. Dla elektrociepłowni z kolei jest to dostęp do lokalnego paliwa i możliwość ograniczenia zależności od surowców sprowadzanych z zagranicy.

Czy Polacy zapłacą mniej za ogrzewanie? Minister wskazuje kierunek

Minister energii Miłosz Motyka podczas czwartkowej (26 listopada) wizyty w Grudziądzu wskazał tamtejszą elektrociepłownię jako przykład zmian, jakie mogą zachodzić w polskim ciepłownictwie.

– Jest wzorcowym przykładem, jak może wyglądać transformacja sektora ciepłowniczego – ocenił szef Ministerstwa Energii.

Jednym z celów transformacji ma być obniżenie cen ciepła dla gospodarstw domowych przy wykorzystaniu krajowych i zewnętrznych środków finansowych. Minister zapowiedział również tworzenie przepisów, które mają ułatwić samorządom podejmowanie decyzji o inwestycjach w instalacje wykorzystujące biomasę.

Tymczasem Grudziądz nie zamierza poprzestać na jednym kotle. Strategia miejscowego OPEC na lata 2025–2030 przewiduje budowę kolejnej, bliźniaczej instalacji spalającej luźną słomę. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, udział lokalnego surowca w produkcji ciepła będzie mógł jeszcze wzrosnąć.

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