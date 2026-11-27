Zamiast urzędowego żargonu, kampania stawia na lekki przekaz – jej głównym elementem jest rysunkowy spot z wpadającą w ucho rymowanką, który w prosty sposób przypomina o podstawach cyfrowego bezpieczeństwa.

Co konkretnie oferuje mObywatel, by zadbać o twoje bezpieczeństwo?

Zastrzeż PESEL

Darmowa funkcja, z której skorzystało już ponad 9 milionów Polaków. Zablokowanie numeru zajmuje dosłownie kilka sekund i chroni przed sytuacją, w której ktoś spróbuje wziąć na ciebie kredyt lub pożyczkę. Co ważne – w razie potrzeby zastrzeżenie możesz w każdej chwili cofnąć, a potem włączyć ponownie.

Bezpiecznie w sieci

Twoje osobiste centrum reagowania na zagrożenia. Dostałeś podejrzany SMS o dopłacie do paczki? Trafiłeś na dziwnego maila lub fałszywą stronę? Zgłosisz je tutaj jednym kliknięciem. W usłudze znajdziesz też praktyczną bazę wiedzy oraz powiadomienia o aktualnych cyberatakach.

Internetowe zagrożenia mogą dotknąć każdego, ale mając odpowiednie narzędzia pod ręką, znacznie trudniej stać się ich ofiarą. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tych opcji, warto zajrzeć do aplikacji i włączyć ochronę – to nic nie kosztuje, a daje sporo spokoju.